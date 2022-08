ŠESTORICA SU ME PRETUKLA, NISAM SMEO KUĆI DA IDEM! Marko Miljković o velikom incidentu - "Nosio sam PIŠTOLJ sa sobom!"

Marko Miljković u svojoj velikoj ispovesti za medije otkrio je da je u mladosti bio veoma nestašan i problematičan.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Marko Miljković već godinu dana je u skladnom braku sa Lunom Đogani sa kojom je dobio ćerku Miju, a nedavno su otkrili i da bi uskoro trebalo da odu za Ameriku što je bila Lunina velika želja.

Bivši učesnik Zadruge često je u medijima, ali se o njegovom životu malo zna. Miljković je sada pristao da u velikoj ispovesti otvori dušu i otkrije nepoznate detalje iz privatnog života.

Govoreći o svom odrastanju Marko je priznao da je bio veoma nestašan i buntovan, te da je često upadao u probleme. Kako sam kaže, roditelji su ga često kažnjavali, a umeo je i da se potuče sa vršnjacima.

"Stalno su mi pričali: 'Svaki Marko radi naopako, a naš Marko i zlo i naopako'. E, takav sam bio! Pravio sam probleme u komšiluku, školi... Mogli su da me nađu i na plafonu i na ormanu. Kažnjavali su me, ali džabe, terao sam po svom. Kada bi me mama, za koju sam bio mnogo vezan, ostavila u vrtiću, udarao bih glavom o pod. Toliko nisam voleo da idem tamo", započeo je, pa nastavio:

"Učio sam samo kad sam morao, a nisam se slagao ni sa svojom generacijom. Njihove priče me nisu zanimale. Više mi je prijalo da se družim sa starijima od sebe. U tom periodu sam se dosta tukao, reagovao bih na samo jednu ružnu reč koju mi neko uputi. Uglavnom sam u tučama bio jači, ali se dešavalo i da dobijem batine. Bilo je to ludačko vreme, devedesete!"

Tokom školovanja, Marko je uporedo radio kao di-džej u lokalnoj diskoteci. I tu je upadao u nevolje, a jedna tuča mu je posebno ostala u sećanju, naročito jer posledice "vuče" i dan danas.

"Ispred diskoteke su često bile tuče, a povodi su bili banalni - što je neko nekom pogledao devojku, prošao pored njega i slično. Ljudi su prolazili nekažnjeno, jer policija nikada nije reagovala. Imao sam 16 godina kada sam dobio takve batine da tri dana nisam dolazio kući. Nisam smeo da odem pred mamu sa razbijenim i otečenim nosem, da je ne bih sekirao. Šestorica starijih momaka su me pretukla jer sam bacio čašu u njihovoj blizini. Ta ekipa me nije podnosila, pa je samo čekala da nešto uradim da bi me napala. Iste noći sam zvao mamu i rekao joj da ne brine, da je sve u redu, ali da ću spavati kod tadašnje devojke. I danas imam grbu na nosu od te tuče", objasnio je.

"U tim ludim vremenima je bilo 'normalno' da se nosi oružje, pa sam i ja. U kući sam našao očev pištolj i uzeo ga. Nikada ga nisam upotrebio. Posle kraćeg vremena sam shvatio da je to opasna stvar, pa sam ga vratio. Priznao sam ocu šta sam uradio, bio je strašno ljut na mene. Nikada više nisam video taj pištolj, jer ga je tata dobro sakrio od mene", priznao je Marko.

Miljković je istakao da ga je odlazak u vojsku doveo u red i smirio, a sada su mu centar sveta njegova supruga i ćerka.