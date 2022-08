"SPRAVA MU NE RADI NAJBOLJE U KREVETU" - Maja ocrnila bivšeg: Malo je ZAKRŽLJAO, vratila sam se Caru da me RAZDRMA"

Maja Marinković nakon raskida s Predragom Pecom Raspopovićem, vratila se bivšem Filipu Caru.

Javnost je ostala šokirana kada se saznalo da je Maja Marinković u vezi sa nevenčanim suprugom nekadašnje drugarice Aleksandre Subotić. Nekadašnja zčesnica Zadruge i Predrag Peca Raspopović prvi put su uhvaćeni zajedno na jednom bazneu, a ljubav nije dugo potrajala.

Maja i Peca su raskinuli nakon povratka iz Crne Gore, a starleta je zatim završila s bivšim dečkom Filipom Carem. Njih je raskrinkao nekadašnji cimer iz rijalitija koji je objavio njihovu sliku iz kreveta, a onda su i samo objavljivali fotografije. Maja je istakla da joj s Pecom nije išlo baš najbolje, da je bio previše ljubomoran zbog toga što često izlazi i provokativno se oblači, pa više nije mogla da izdrži svađe i pritisak.

"Uvek kažem bliskim ljudima, bolje zdrav raskid nego loša veza. Sve se vrti oko mene, ali nije zlato sve što sija. Nisam zlatna i bezgrešna, ali sam iskrena. Razlika u godinama između mene i Pece bila je skoro dupla. Taj odnos sam htela da raskinem i to se desilo jer su nam se razilazili putevi i interesovanja. On je loš u krevetu, da ne kažem da mu sprava ne radi baš najbolje. Malo je sve to zakržljalo, pa sam se vratila Caru da me razdrma. Mi smo se čuli, dogovorili smo da se vidimo i bilo nam je super. Ipak smo mi imali šta smo imali u rijalitiju. Dugo se nismo videli i našli smo se. Ništa to nije strašno", rekla je Maja za "Republiku" kroz smeh.

Marinkovićka je priznala da se Peca super ophodio prema njoj, ali da nije mogla da trpi da je u svemu ograničava.

"Meni je lepo bilo što mi je Peca pružao pažnju, bili smo na letovanju, ali te materijalne stvari kod mene ne piju vodu. Mi smo bili na prosečnom letovanju, ja nisam mogla da podnesem ljubomorisanje za svaku sitnicu. Prvo mu je smetalo što se previše provokativno oblačim, onda što mi od drugih muškaraca stižu stalno poruke, a onda i to što stalno izlazim do kasno. Kad ću da se provodim u gradu ako ne sada? Mlada sam, lepa sam, volim da izlazim i mislim da u tome nema ništa loše", rekla je starleta.