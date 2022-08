DOPISIVALI SMO SE ALEKSANDRI IZA LEĐA: Maja otkrila kako je počela afera sa Pecom Vijagrom - Ja sam nju u stvari spasila

Maja Marinković otkrila kako je počela afera sa nevenčanim suprugom njene najbolje drugarice

Izvor: Instagram/majaamarinkovic/sandrasuboticss

Maja Marinković, koja je šokirala domaću javnost kada je otkriveno da je u vezi sa mužem Aleksandre Subotić, s kojom se intenzivno družila, poslednjih dana je ponovo u medijima zbog iznenadnog raskida.

Nakon otkrivanja detalja o njegovoj "ljubomori i godinama", Maja je otkrila i kako se desilo da uopšte uplovi u romansu sa zauzetim muškarcem.

"On je načinio prvi korak. U početku sam dosta kulirala jer je bivši dečko moje tadašnje prijateljice, eskivirala sam to, ali počela je da se oseća hemija. Kada sam izašla iz rijalitija, u januaru, tu su već krenule da mi stižu poruke, traje to poprilično. Aleksandra ništa nije sumnjala, a njihov odnos nije bio dobar, nije tu bilo ljubavi. On je meni stalno pričao da nju ne može da gleda očima. Ako nekog ne možeš da gledaš očima, okreneš se i odeš".

Maja je rekla i da neće pokušavati da stupi u kontakt sa Aleksandrom.

"Nećemo se čuti. Nije da nemam potrebu, o nju sam se ogrešila. Nikada loše neću reći o njoj ništa, jer ona ništa loše meni nije uradila. Da li je ona bila loš čovek prema drugima, to je druga stvar, ali prema meni nije bila. Srce ne bira, ne možeš da biraš u koga ćeš da se zaljubiš, koga ćeš da zavoliš. Pošto su sve sad svetice i fine, pa hoće da se peru preko mene... Mogu da pokušavaju, ali ne mogu da me unište, ja sam neuništiva! Moje dno je na tronu! Aleksandri želim sve najbolje, čak mislim da sam joj pomogla, da sam je spasila".