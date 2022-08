ŽELIM DA SE ZAHVALIM BOGU I KIM JER SE SNIMALA TOKOM AKCIJE: Internet gori zbog Kardašijanke - rođena sestra je URNISALA

Rijaliti "Keeping up with the Kardashians" osvojio nagradu za najbolji rijaliti - Kloi briljirala!

Izvor: Instagram/ khloekardashian

Rijaliti koji prati porodicu Kardašijan godinama je najgledaniji rijaliti na svijetu. Sestre su se transformisale tokom godina, udavale, razvodile, rađale djecu... a sve je počelo ponudom kanala E! "sestri koju je proslavio kućni video".

Publika nikada nije zaboravila da je sve počelo s Kim i Rej Džejem u hotelskoj sobi, a nije ni Kloi Kardašijan koja je u posljednjem videu debelo potkačila sestru.

Na snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se mama Kris koja statuu za najbolji rijaliti predaje ćerki Kloi, koja potom dramatično pokušava da održi govor.

"Nisam ovo očekivala, uzbuđena sam! Htjela bih da zahvalim Bogu, našem spasitelju i Kim jer se snimala dok se je**ala".