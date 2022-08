KOJI ALFA MUŽJAK, MAMA MU VODI SVE POSLOVE! Srpska starleta o Adamu Adaktaru - "Samo je isplivao s onom leopard bundom!"

Srpska starleta i nekadašnja rijaliti učesnica Jelena Krunić, otkrila je sve što zna o Adamu Adaktaru koji potiče iz njenog rodnog grada Čačka.

Izvor: Pink scereenshot

Jelena Krunić je otkrila da svi u Čačku vrlo dobro znaju ko je Adam Adaktar, kao i njegova cela porodica, ali i da je njegova majka navodno pokretač svega:

"Mislim da je sve samo ne 'Alfa mužjak', Alfa muškarac, s obzirom da je okružen ženama i majkom, koja inače vodi sve, niti vodi on, niti bilo ko drugi, ona vodi sve. Znaju svi iz Čačka ko je on, tačnije ko je njegova porodica, jesu oni uspešni, to stoji, ali tu ima dosa toga da se kaže", rekla je Jelena i nastavila:

"Da su uspešni, to se ne može poreći, najveći je inicijator njegova majka, bavili su se tetoviranjem u Čačku u samim počecima, sve je to krenulo davno, barem ja nisam znala da on postoji uopšte, dok sada nije isplivao sa sve onom leopard bundom i postao čačanski Kim Kardašijan. Meni je sve to smešno, presmešno".

Jelena je zamerila i to što se Adaktar "toliko sređuje".

"Svi znamo da, okej je kada se muško sređuje, da vodi računa o sebi, ali ne baš toliko da određuje sa koje će strane kamera da ga snima, ili sa koje će strane da izbaci ruku, pokazuje sat... Jednostavno taj neki šou kakav god da je, biće onako, ne verujem ni da će biti zabava za ovaj naš narod, jer čačanski Kardašijan je samo bleda kopija pravih Kardašijana".

Jelena je dodala da su Adaktarovi itekako poznati u Čačku, "ali ne veruje da je porodica poznata Beogradu i Srbiji".

"Super je što će u ovom šouu, on će glumiti neku, zaista glumiti, ne znam kako, glavu porodice, što je sve samo to nije, on je fasada, doslovno fasada, ukrasni papir porodice, ne onaj koji upravlja porodicom. Siguran je samo u svoju imperiju i svoj novac, kojim misli da može sve da kupi".