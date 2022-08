POVUKLA SE IZ JAVNOSTI, JER JOJ JE DEČKO TO TRAŽIO?! Evo ko je otac Aninog deteta - bogataš, stariji i NIJE iz Beograda!

Ana Korać je učetvrtom mesecu trudnoće, a nedavno se povukla iz javnosti i ugasila profile na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram/ana_korac

Starleta i bivša učesnica Zadruge, Ana Korać, povukla se iz javnosti kako bi uživala u privatnosti tokom trudnoće, a već je u četvrtom mesecu.

Iako ne želi da otkrije s kim je u vezi i ko je otac njenog deteta, u pitanju je muškarac iz imućne porodice iz Obrenovca, nekoliko godina stariji od nje.

"Otac Aninog deteta je malo stariji, živi u velikoj porodičnoj kući u Obrenovcu... On radi u državnom sektoru, ali njegova porodica ima razrađen biznis i imućni su, tako da Ani ništa neće faliti", rekao je izvor upućen u njihovu vezu.

"Njih dvoje su toliko zaljubljeni da to nije normalno, ali pošto on ni u ludilu ne želi da se eksponira,zamolio ju je da ugasi profil na Instagramu i da promeni broj. Ona je na sve pristala, jer je zaljubljena i želi da živi u miru i luksuzu na relaciji Obrenovac - Ivanjica, gde joj živi mama. Njoj je najveća želja bila da ima bebu, to joj se ostvarilo i sada je ništa drugo ne zanima, osim da ugodi svom emotivnom partneru", ispričao je izvor, a ovo je jedina fotografija koju je objavila s njim:

Izvor: Instagram/ana_korac

Osi navedenog, poznato je da joj je kupovao skupe poklone, među kojima je i automobil od 100.000 evra, kako su mediji pisali ranije.

Dok se Ana Korać ne vrati na društvene mreže, pogledajte slike koje je objavljivala...

Kao i kako izgleda na početku trudnoće: