Marko Osmakčić je posle niza skandala konačno priznao sve u javnosti.

Izvor: Instagram/markoosmakcic/screenshot

Marko Osmakčić je pre nekoliko meseci napustio Zadrugu i šokirao javnost lažiranjem vesti o smrti oca samo kako bi izašao iz rijalitija, što se tek kasnije saznalo.

Tek sada je progovorio o svemu, a na samom početku je otkrio da se sada dobro oseća nakon pritiska i osuda, ali i da su se slegli utisci iz Zadruge.

"Jesu, slegli su se. Komentar o učešću nije baš najbolji, često mi zna biti krivo što sam se prikazao kako nije trebalo ili onako kako zapravo ja nisam, ali ljudima ne može da se objasni zašto je to tako i da li ima opravdanja ili nema opravdanja. Tako da nisam skroz zadovoljan, jer se izdešavalo mnogo loših i ružnih stvari, ali opet to je rijaliti, to su skandali, bilo bi dosadno da si miran i onda ne bi valjalo ni to. Bilo je kako je bilo, da sam zadovoljan nisam, ali svakako sada ne mogu ništa da promenim, tako da mi jedino ostaje da sve ovo shvatim kao školu i da se poboljšam u budućnosti", rekao je Marko, pa otkrio da li je u kontaktu sa Viktorijom nakon spekulacija, s kojom je imao skandalozan raskid.

"Nije se samo spekulisalo, uhvaćeni smo mi i na par paparaco slika. Istina je, žena je došla i bili smo par dana zajedno, to nisam demantovao, jer je to bilo tako. Što se kontakta tiče, sada nakon mora i svih viđanja i nismo baš u kontaktu, nismo zajedno, a zašto smo se viđali bolje nemojte ni da me pitate. Dakle, viđali smo se, ali sada više nismo u kontaktu, tako da smatram da je to najpametnije nakon svega."

Vidi opis TAČNO JE, BILI SMO ZAJEDNO! Marko progovorio o Viki i lažiranju smrti oca - ISTINA o skandalu o kojem je brujala Srbija! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 7 7 / 7

Viki je abortirala njegovo dete, pa je prokomentarisao i tu situaciju.

"Što se te teme tiče, ne bih da se izjašnjavam i ne bih da o tome dajem nikakav odgovor. U Zadruzi sam često pričao i šta treba i šta ne treba, i kad treba i kad ne treba, tako da ću ostati suzdržan", poručio je Osmakčić pa otkrio pozadinu čuvenog lažiranja očeve smrti.

"Balkan jeste ostao u šoku, ali mnogi to slave i mnogima je to smešno zbog načina kako je to obavljeno. Ocu je smetalo kako sam tamo prezentovan i šta sam radio, zbog tog zatvorenog prostora i tih ljudi, raznih priča i mog sputavanja. Sve što se tamo desilo je njemu smetalo i čovek je jednostavno odlučio da više ne budem ni sekundu duže. To što je napravio većinski ljudi gotive, da budem iskren, govore da smo kraljevi i carevi što se on nečeg takvog setio", priznao je Marko i na kraju otkrio da li će biti deo Zadruge 6.

"Ne. Ne planiram da idem u Zadrugu, niti mi se ko javio, izdešavalo mi se mnogo toga i s njima i s produkcijom, tako da ne planiram. Ne znam šta bi se sad meni trebalo za odštetu dati da bih ja rekao 'Wow, super, idem ja sada u Zadrugu 6, nastavljamo kao da ništa nije bilo'", izjavio je Marko Osmakčić.