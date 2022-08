POSLE 30 GODINA PRIZNAO DA JE SILOVAN! Kroz pesmu opisao JEZIV događaj iz detinjstva - Majka ŠOKIRANA njegovim riečima!

Popularni pevač posle 30 godina ćutanja i borbe s užasnim traumama odlučio je da javno progovori i otkrije svima da je u detinjstvu silovan.

Frontmen grupe Mumford & Sons, Markus Mamford (35) rešio je da kroz pesmu otkrije sve o najbolnijem trenutku iz svog života za koji nije znala ni njegova najbliža porodica. Pevač je nakon tri decenije tišine u javnost izneo sve ono što ga je mučilo od detinjstva.

Markus je objavio pesmu "Kanibal" u kojoj opisuje strašan događaj koji mu se dogodio kada je imao svega šest godina - pesma na direktan način govori o silovanju, a ovo je njegov način da se suoči sa traumom koju je preživeo.

"Još uvek to mogu okusiti i mrzim to. To nije bio izbor u umu deteta i ti si to znao. Uzeo si prvi zalogaj mene i pojeo ga. Rastrgao ga svojim zubima i usnama kao kanibal, j*bena životinjo", prve su reči njegove numere.

"Imao sam šest godina kada sam bio seksualno zlostavljan. To nije bio niko iz porodice, niko iz crkve, što bi većina ljudi pretpostavila. Ali o tome nikome nisam pričao, do dana danas, a prošlo je 30 godina od nemilog događaja", rekao je Markus i dodao:

"Nisam rekao ni svojoj majici, odslušala je pesmu i pitala me je 'o čemu je pesma', odgovorio sam da se radi o zlostavljanju. Bila je šokirana. Video sam kod nje potrebu da me zaštiti i pomogne. Užasno je, što je moja majka saznala preko pesme, šta mi se desilo".

Markus je sa glumicom Keri Maligen dobio dvoje dece i supruga ga je savetovala da potraži profesionalnu pomoć posle turneje 2018. godine kada je, kako je rekao, "dotakao dno".

"Ispričao je da je u toku terapije sa specijalistom za traume svaki put povraćao kada bi se prisećao događaja iz detinjstva. Sve vreme sam potiskivao sećanja i prirodno je da te stvari izađu na videlo. Ceo život sam imao problem sa disanjem, a nije astma, već samo da dođem do daha. Vremenom sam shvatao zašto", izjavio je Markus i objasnio:

"To je pesma o sramoti, desi vam se nešto zbog čega žalite, ne može se objasniti niti da vratite vreme".