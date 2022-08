Nakon izlaska iz Zadruge i raskida s Filipom Carem, Dalila Dragojević počela je da izlazi i provodi se.

Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official/printscreen

Ona je jedno vrijeme bila u Crnoj Gori gde je navodno našla i novog dečka kog zove "Gringo", a podijelila je i sliku iz kola s reperom Bubom Korelijem, nastalu nakon pjevačevog nastupa s kolegom Džalom Bratom u jednoj budvanskoj diskoteci.

Iako se o ovoj fotografiji i njihovom susretu bivša učesnica Zadruge nije javno oglašavala, na nju je tada reagovala Korelijeva bivša djevojka Irma Sejranić, koja je potkačila Dalilu, objavivši njihovu fotku uz provokativan opis:

"Je*aće je, ako već nije" napisala je prvenstveno Irma, da bi posle dodala: "Narode, ja sam se malo šalila".

Vidi opis "PREDLOŽIO JOJ JE DRUŽENJE U APARTMANU" - Priča se da je Buba Koreli muvao Dalilu, ona otkrila da je bilo PORUKA! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 10 10 / 10

Sada je neimenovani izvor za "Kurir" ispričao da je Buba navodno "bacio oko" na Dalilu čim ju je vidio, kao i da joj je predložio da odu kod njega u apartman.

"Čim je vidio Dalilu u separeu, Buba je počeo da gleda u njenom pravcu i da joj namiguje. Nekoliko puta je izgledalo kao da joj posvećuje i pjesme. U jednom trenutku, on je poslao nekog iz svog tima da kaže Dalili da nakon koncerta svrati u bekstejdž. Ona se oduševila i, naravno, otišla. S vrata je počeo da je muva. Njoj je to prijalo i samo se osmjehivala. Rekao joj je da ju je pratio u rijalitiju i da mu je bila favorit. Smješkali su se, slikali, pili. U jednom trenutku su se i odvojili od ostalih, a on joj je predložio da druženje nastave nasamo kod njega u apartmanu. Nije to očekivala, baš se zbunila. Ljubazno se zahvalila na ponudi, ali mu je rekla da nije u tom fazonu i da ima dečka", rekao je izvor za pomenuti portal i dodao:

"Repera je odbijanje iznenadilo, ali se nije naljutio. Kasnije je ispričao društvu da je Dalila top riba, da mu se jako sviđa i da će kad-tad biti njegova. Pozvao ju je i u goste u Sarajevo, razmijenili su kontakte, a ona mu je rekla da će mu se javiti".

Dalila je priznala da je s Bubom nakon nastupa razmijenila poruke, ali nije htjela da otkriva njihovu sadržinu.

"Hoćete da vam pokažem? E, puno košta. Bilo je poruka, Buba i ja smo u dobrim odnosima. Mogla bih da pokažem malo nešto, ali ne smijem", rekla je Dalila za "Pink.rs".

Pogledajte i kako je Dalila lumpovala na plaži u Šibeniku: