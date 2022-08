Marija Kulić urlala i PRETILA u bolnici! Reagovalo obezbeđenje, a Miljana imala ŠOK zahtev

Miljana Kulić i dalje se nalazi u bolnici u Beogradu gde je završila nakon komplikacija nastalih posle operacije smanjena želuca u Turskoj.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Njeno stanje je trenutno stabilno, ona se oporavlja, ali ipak nije puštena iz bolnice kako se nagađalo. Njena majka Marija koja je sve vreme bila u Miljanu Kulić dok se borila za život, navodno je napravila pravu scenu u Kliničkom centru u Beogradu zbog toga što joj doktori nisu dali da poseti ćerku, prenosi "Kurir".

Marija je navodno histerisala zbog toga što su joj zaposleni saopštili da Miljanu ne može da vidi jer su posete pacijentima u bolnicama zabranjene zbog povećanog broja zaraženih koronavirusom.

"Marija je došla da vidi Miljanu, ali kada su joj lekari saopštili da ne može da je vidi jer su na snazi mere protiv koronavirusa, koje podrazumevaju i zabranu posete pacijentima na odeljenju, ona je poludela. Počela je da viče da nju to ne zanima i da ona mora da vidi ćerku uživo. Ponavljala je da ćerku nije videla otkad je dovedena u Beograd i da ne postoji sila koja će joj to zabraniti. Lekari su je više puta opominjali da smanji ton i da ta odluka važi za sve i da ne mogu da prave izuzetak ni kada je Miljana u pitanju. To ju je još više iznerviralo, pa je rekla da to rade namerno jer je Miljana javna ličnost, pa da je zbog toga ismevaju i da to ne može tako", rekao je sagovornik i dodao:

"Sećam se da je pitala: 'Kako meni ne date da vidim Miljanu, a gore kod nje ulaze doktori i sestre i prave selfije s njom dok je još pod sedativima? Kako ta pravila ne važe za sve? Zašto je onda vi uznemiravate? Svima ću vam je*ati mater ako vidim još neku Miljaninu sliku iz bolničke sobe!' Kada je na trenutak postala i agresivna, zaposleni su bili prinuđeni da pozovu i obezbeđenje, koje ju je najpre zamolilo da se smiri, a kako je ona to odbila i pokušala da krene ka odeljenju gde je bila smeštena Miljana, izveli su je napolje i zamolili da napusti objekat i da se vrati kad se bude smirila".

Miljanino stanje se i dalje prati iz dana u dan. Ona bi za nekoliko dana, ukoliko se nešto ne pogorša, trebalo i da bude otpuštena na kućno lečenje. Međutim, Miljana je opet pravila dramu i zadavala muke osoblju, pa je tako pre nekoliko dana navodno zahtevala da je puste da ide kući na sopstvenu odgovornost.

"Miljana je opet upala u jednu od svojih kriza, pa je tražila da odmah ide kući kako bi počela sa spremanjem za ulazak u novu sezonu Zadruge, koja počinje u septembru. Kako bi je odgovorila od ove ideje, Marija joj je preko telefona poručila da ne sme da ode iz bolnice i da se smiri, i da mora još da leži u bolnici ako želi da ozdravi i da uđe u rijaliti. To ju je smirilo. Ipak, tim psihijatara koji je redovno posećuje i sa njom razgovara izričito je protiv te ideje o njenom povratku u rijaliti, jer oni od nje zahtevaju strogo mirovanje i kad se vrati u Niš, kao i nadzor psihijatra uz uzimanje propisane terapije", istakao je neimenovani izvor iz bolnice za pomenuti portal, a Marija je o ovoj situaciji pričala i u Jutarnjem programu.