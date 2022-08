DA SAM SE JA PITALA NAPUSTILA BIH MUZIKU! Dragana Mirković o detaljima braka s Tonijem - Otkrila da li je PROVERAVA!

Dragana Mirković decenijama je jedna od najpopularnijih pevačica na Balkanu koja ima imidž porodične žene i uživa u skladnom braku sa biznismenom Tonijem Bijelićem.

Izvor: Instagram/Dragana_Mirkovic

Pevačica koja je nedavno istakla da ne može sebi da dozvoli da se slika polugola, otkrila je sve detalje odnosa sa suprugom, ali i da je bila na korak od toga da prestane da se bavi pevanjem

Dragana Mirković živi na relaciji Srbija-Austrija, a tvrdi da joj u braku oduvek cvetaju ruže, kao i u životu uopšte. Dragana je poznata i po životu na visokoj nozi, ali tvrdi da joj njeni fanovi ne zameraju kada pokaže da uživa u luksuzu.

"Ne. Do sada mi se to nije desilo. Ljudi mi stalno prilaze i osećam da su pozitivni prema meni. Shvataju me kao otvorenu osobu koja svoj život bez blama pokazuje svima. Sve što imam stekla sam pošteno i zbog toga ništa ne krijem. Moji fanovi stalno traže da im pokazujem s kim se družim i gde putujem", rekla je pevačica i istakla da kod nje i Tonija nema ljubomore u braku i otkrila da li je muž zove da je proveri kada dolazi kući:

"Moj Toni? Ma ne… Nikada me to nije pitao, a niti će. Takođe, kada je on na poslovnim sastancima, nikada ga ne zovem da pitam kada će kući. Takva okupljanja znaju da traju do kasno u noć ili čak celu noć. Uvek znam gde je i ne brinem se".

Dragana Mitković istakla je da u njihovom domu ne postoji povišeni ton, kao i da ne pamti kada su se posvađali. Pevačica koja je izgradila uspešnu karijeru, ostvarila se u ulozi majke i predivne supruge, otkrila je svoju tajnu kako sve postiže:

"Verujte mi, imala sam sreće. Da sam se ja pitala, odavno bih napustila muziku i svoju karijeru. Međutim, zbog svoje predivne publike ostala sam u ovim vodama. Nisam ja od onih ambicioznih žena".

Dragana i Toni imaju dvoje dece koji su se tek nedavno "predstavili" javnosti, sina Marka i ćerku Manuelu koja je sve oduševila fantastičnom linijom:

Ovo je dom Dragane Mirković u kom živi s porodicom: