NE MOGU DA DOZVOLIM DA SE SLIKAM POLUGOLA! Dragana Mirković o fotkanju u kupaćem, komentarisala i KOLEGINICE - "Neka ih"

Dragana Mirković otkrila zbog čega se nikada ne slika u kupaćem.

Izvor: YouTube/AmiG Show

Brojne pevačice sa domaće, ali i svetske javne scene jedva čekaju toplije vreme kako bi uživale u suncu i vrelim letnjim danima, a fotke na kojima poziraju u bikiniju postale su normalna pojava na njihovim profilima na društvenim mrežama.

Nedavno smo sabrali i najbolje fotke srpskih zgodnih pevačica, a Dragana Mirković jedna je od onih koje taj trend ne praktikuju.

Kako je objasnila, njoj nikada nije bilo prijatno da se fotka u kupaćem kostimu, a u svojim trenutnim godinama to smatra i nedopustivim.

"Meni je neprijatno da me bilo ko, i kad sam bila mlada, da me gledaju u kupaćem kostimu, a kamoli sada... Mislim da to nema potrebe, ja sam pevač, nisam manekenka niti glumica da mogu sebi da dozvolim taj neki momenat da se slikam poluodevena, ja to ne volim. Nisam taj tip, tako da nećete to videti", objasnila je Dragana za Pink.

Na pitanje da li se mlađe koleginice "utrkuju" koja će obući manji bikini i napraviti bolju sliku, odgovorila je:

"Ne znam, ja ne znam da se utrkuju. U svakom slučaju mlade su, zgodne su, neka uživaju u tom zadovoljstvu."

