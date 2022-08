TANJA SAVIĆ U ŠOKU! ISPRIČALA KAKO JU JE STARTOVAO DEČKO: Desilo se u LIFTU - "Zatvaraju se vrata, ja mu kažem..."

Tanja Savić ima udvarače na svakom ćošku, a ispričala je kakvo iskustvo je imala s jednim.

Izvor: Instagram/tanja_savic_private

Pjevačica Tanja Savić ljubavni život krije od javnosti, ali je mjesecima bila zastupljena u medijima zbog navodne veze s Draškom Stanivukovićem, a konkretan odgovor na to nikada nije dala.

Iako ne želi da se zna bilo šta o njenom emtivnom statusu, Tanja ne krije da ima brojne udvarače, a jedno iskustvo je i ispričala - desilo joj se u liftu!

"Moram da ispričam nešto smiješno. Prvi put da me momak startuje u liftu. Prvo sam bila u šoku. Bili smo u istom hotelu, ja onako, šeširić na glavi, naočare... Pita me da li sam ja Tanja Savić, kaže mi da me obožava, ja kažem da je to divno", počela je Tanja i otkrila kako se završio susret.

"Krenuo da izađe, vrata se poluzatvorila, on se okreće i kaže: 'Daj mi, molim te, broj telefona, da se čujemo, izađemo na večeru'. Ja u šoku, prvi put mi se to desilo. Zamalo da mu dam broj menadžera, to dajem svima. Mahinalno krenem. Zatvaraju se vrata, ja mu kažem: 'Piši mi na Instagramu'", ispričala je Tanja Savić u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

