MAJKA NIKOLINE PIŠEK ZAVRŠILA U BOLNICI! Voditeljka otkrila kroz šta su prošle - "Jedva prepoznaje brata i mene"

Voditeljka Nikolina Pišek na društvenim mrežama otkrila je da se njena majka trenutno nalazi u bolnici nakon što joj je život bio ugrožen.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Nikolina Pišek, udovica istoričara umetnosti Vodoja Ristovića, objavila je fotografiju sa tekstom u kojem je pohvalila lekare bolnice u kojoj je njena majka trenutno zbog virusnog encefalitisa.

Voditeljka je na početku istakla da je zgrožena okolnostima koje su krive za smrt njenog kolege, ali da mora da pohvali stručni tim lekara koji se pobrinuo za njenu majku.

"Zgrožena sam okolnostima koje su dovele do smrti novinara Vlade Matijanića. Nekompetencija i lakonski stav kombinovan sa prezrivim dociranjem onih koji bi trebali biti stručni i posledično proaktivni. Na stranu manjak sastava, preopterećenost zaposlenih, trijaža koja se radi pod pritiskom. Reda mora biti. Ulozi su previsoki", napisala je Nikolina, pa otkrila da je njenoj majci život bio ugožen.

"I moja majka mogla je platiti glavom. Pre više od tri nedelje dovedena je u hitnu u KBC Rebro u stanju potpune konfuzije i smetenosti. Lekari su se, sasvim ispravno, fokusirali na potencijalno terminalno i akutno stanje - krvarenje u mozgu. Eliminisano je. Pacijent je poslat kući. Ali stanje moje majke se pogoršava. Jedva prepoznaje mene i brata, i to je otprilike to. Primaju me u hitni prijem, objašnjavam da je imunokompromitovani bolesnik koji je u kratkom vremenu doživeo više ozbiljnih stresora - smrt supruga i zeta, medijski teror koji mene i nju posredno skrnavi po medijskoj prljavštini uprkos nepostojanju nijednog iskaza s moje strane", napisala je voditeljka.

"Srećom, tu priča dobija novi obrat. Barem za moju majku. Majku u teškom stanju smeštaju na KBC Rebro, u rekordnom roku rade sve pretrage, pokreće se celi složeni dijagnostički aparat - bez ikakvog traženja veze ili protekcije. Sumnja se na ishemijski moždani udar, na autoimuni proces, na promene usled epileptičnog napada, na meningitis ili encefalitis - moja majka dobija logopeda koji radi s njom u bolnici. Da skratim priču, divno i profesionalno osoblje Neurologije 4 predvođeno u ovom slučaju izuzetno stručnom dr Petrom Nimac uradilo je sve i u pravo vreme da moja majka, nakon preboljenog virusnog encefalitisa u najkraćem roku napusti bolnicu", završila je Pišekova.