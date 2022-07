RODITELJIMA JE BILO VAŽNO DA BUDEM OBEZBEĐENA: Nikolina o zaradi - "Imala sam 21 godinu i bila samohrana majka"

Nikolina Pišek je u žiži interesovanja javnosti zbog javnog prepucavanja sa ocem svog pokojnog supruga

Izvor: Instagram/nikolina_pisek

Voditeljka Nikolina Pišek, koja je nedavo izgubila supruga Vidoja Ristovića, a potom ušla u žestoku borbu oko nasledstva sa svekrom Mišom Grofom, nekoliko meseci pre tragedije je govorila o roditeljima i svom izboru profesije.

Nikolina je otkrila da u početku nije imala njihovu podršku da se bavi javnim poslom.

"Roditeljima je trebalo dosta drugo da shvate šta ja to uopšte radim. Tek kasnije su shvatili... Oni su roditelji starog kova. Želeli su da budem osigurana, šta to znači... Da budem zdravstveno osigurana, da mi to plati poslodavac, a ne sama da uplaćujem, koncept im baš nije bio jasan. Bilo im je neshvatljivo šta znači "samozaposlena". Da isto tako imam redovna primanja, stabilnu platu", rekla je Nikolina Pišek, kojoj je prošle godine preminuo otac.

"Nisu bili srećni zbog izbora. Bili bi nekad najsrećniji da radim na sudu ili tako nešto... To nije baš bilo tako. Kasnije su mi puno pomagali, pogotovo oko ćerke, koju sam dobila sa 21, kad sam studirala na fakultetu. Bila sam samohrana majka", dodala je ona tom prilikom za 24sata.hr.

