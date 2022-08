LAŽE DA NISMO BILI ZAJEDNO! Iskoristila repera na moru - Tvrdi da nisu bili u vezi, a Ša da ima DOKAZE: "Bolje da ćuti"

Reper Nenad Aleksić Ša i Tara Simov bili su u vezi tokom boravka u rijalitiju, a ubrzo po izlasku iz njega su raskinuli.

Tara i Ša su tokom boravka u Zadruzi imali turbulentan odnos, a kako sada reper navodi oni su se pomirili na moru. Međutim već do povratka u Srbiju su raskinuli i to zato što su se pojavile sumnje da je obnovila vezu sa njim samo zbog toga da bi je odveo na letovanje.

Starleta i reper, koji se zbog nje razveo od supruge Ivane, imali su burnu vezu, a posle raskida su se kleli da se više nikada u životu neće pomiriti! Ipak, priznali su da su se ovog leta zajedno odmarali u Budvi, ali Tara uprkos Nenadovim tvrdnjama ističe da nisu bili u vezi.

"Bila sam s Nenadom na moru u Crnoj Gori, ali nismo bili u vezi. Viđali smo se. Nazovite to kombinacijom ili kako god želite, ali me više ne povezujte s njim! Imam novog dečka, iz Niša je i baš sam zaljubljena. Mnogo mi je lepo i ne želim da mi niko to kvari", poručila je Tara, dok Nenad tvrdi da ima dokaze da su bili u vezi, a ne u kombinaciji:

"Bolje bi joj bilo da ćuti! Dobro zna da imam slike iz Budve i da smo tada bili zajedno kao svaki normalan par. Ne znam što se kači na moje ime?! Očigledno joj fali da bude u medijima".

Na pitanje da li zna ko je Tarin novi dečko, kog starleta krije od javnosti, muzičar odgovara: "Ma ne zanima me! Mada, video sam ga. Jednom smo se slučajno sreli u klubu. Nisam im se javio! Nek uživaju. Ja sam sam i čekam da nađem devojku koja me zaslužuje. Neku koja će da voli Nenada, a ne Ša".

Simova i Aleksić smuvali su se u Zadruzi 4, u kojoj je starleta diskvalifikovana. Reper je umesto nje platio kaznu od 50.000 evra Pinku zbog kršenja ugovora, da bi ona potom izjavila kako je vezu s njim započela samo zbog rijalitija!