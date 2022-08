ODRASLA BEZ OCA, SAMO JEDNOM JE GOVORILA O NJEMU! Nepoznati detalji o odrastanju Mirke Vasiljević - "Nije mi MANJKALO!"

Mirka Vasiljević se za medije samo jednom dotakla svog odrastanja.

Mirka Vasiljević jedna je od javnih ličnosti koje se trude da svoj privatan život i te kako drže dalje od očiju javnosti, a poznato je i da kad god daje intervjue gotovo uvek se trudi da je u njima reč o njenom poslu.

Neretko se desi da za medije govori o svom odnosu sa nevenčanim suprugom i fudbalerom Vujadinom Savićem, ali o svojoj porodici i odrastanju nije mnogo otkrivala.

Malo ko je znao da je glumica Mirka Vasiljević odrastala bez oca, a mušku figuru u porodici nadomestio je teča.

Pored majke Mirjane koja joj je bezuslovna podrška u svemu što radi, Mirka je pojašnjavajući ovu činjenicu istakla da joj muške figure u porodici nikada nije manjkalo.

"To su neke teme o kojima stvarno nikada nisam pričala u medijima. Uvek sam se trudila da moje pojavljivanje bude zbog posla. Nikada nisam delila te porodične stvari. Vezana sam za teču, deku, do skoro i deku sa tatine strane koji je preminuo. Dosta imamo tih jakih muških figura u porodici za koje sam vezana. Takođe, učitelj od prvog do četvrtog razreda mi je mnogo značio. Tako da nisu manjkale te neke muške figure u mom životu", naglasila je Mirka svojevremeno gostujući u emisiji "Rada sam".

