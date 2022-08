TANJA SAVIĆ ZAVRŠILA NA INFUZIJI! Sve je zadesilo na moru - "Samo 2 dana sam bila na plaži, ostalo po BOLNICAMA" (VIDEO)

Tanja Savić nedavno je s decom otišla na more, a sada je otkrila šta ju je tamo zadesilo.

Izvor: TV Pink / screenshot

Nakon što je otkrila istinu o tajnom vjenčanju, pevačica je nastavila s brojnim nastupima. Tanja Savić je ugrabila i malo vremena da ode na odmor s djecom, a sada je ispričala kako se i nije najbolje provela.

"Djeci je na moru bilo prelijepo. Ja sam, možda, samo dva dana provela na plaži, sve ostalo u sobi spavajući i odmarajući, na infuziju išla, po bolnicama i ostalo. Stvarno sam samo po klinikama išla. Liječila se i tako", rekla je Tanja Savić za "Kurir".

Tanja Savić priznala je da više nije u kontaktu sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem, a zatim otkrila i da ju je prvi put u karijeri momak startovao u liftu.

"Prvi put u mojoj karijeri da me momak startuje u liftu. Meni je to bilo toliko smiješno, prvo sam bila u šoku. Ulazimo nas dvoje u lift pošto smo bili u istom hotelu i on meni kaže: "Je l' si ti Tanja Savić? Ja tebe obožavam, pratim te'. Pošto je on trebalo da izađe na prvom spratu, a vrata se poluzatvorila i okrenuo se ka meni i kaže: 'Daj mi broj telefona molim te da se čujemo da idemo na večeru i piće'. Ja u šoku, zamalo da mu mahinalno dam broj mog menadžera. Rekla sam mu da mi piše na Instagramu", prisjetila se Tanja sa smješkom na licu, a šta je još otkrila pogledajte u videu ispod:

