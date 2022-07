"VOLJELA SAM JELENU KAO DA MI JE ROD ROĐENI!" Tanja Savić na ivici suza, otkrila šta je pjevačica UVIJEK govorila

Tanja Savić je i dalje potresena zbog slučaja, a Jelenu i Zorana Marjanovića je lično poznavala.

Tanja Savić trenutno boravi u Budvi i uživa sa sinovima na ljetovanju, a kasnije će zajedno otići i u Hurgadu. O slučaju koji je potresao javnost i ubijenoj Jeleni Marjanović, koju je lično poznavala, bilo joj je teško da priča pred kamerama.

Zoran Marjanović, koji je prvostepeno osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva supruge Jelene, Tanji je radio jedan od najvećih hitova, pjesmu "Zlatnik", a ona je potresena zbog cijelog slučaja.

"To su baš neke pipave teme, ne bih da ulazim baš u to sve... Jeste, on je meni radio tu pjesmu i ja sam jako ponosna na sav taj uspjeh koji je ta pjesma doživjela i to je moj lični pečat, taj 'Zlatnik' je mene okarakterisao kao poznatu zvijezdu s tom pjesmom. Stvarno sam srećna što sam bila izabrana da pjevam tu pjesmu", rekla je Tanja, pa otkrila da je poznavala pokojnu Jelenu.

"Joj, jesam. Jesam poznavala Jelenu. Ja sam Jelenu toliko voljela, kao da mi je rod rođeni. Ono kao kad vidiš nekoga koga dugo nisi vidjeo, a nisi toliko dobar sa njim, pa kad ga vidiš kao da ti je rod rođeni. E, tako sam ja reagovala kada bih nju vidjela. I naravno i njega sa njom, jer je bio stalno sa njom", rekla je i dodala da su joj Jelena i Zoran djelovali srećni, ali da ne zna šta se dešavalo u četiri zida.

"Srećni! Srećni, majke mi. Pogotovo Jelena. Ona je bila baš srećna i uvijek je govorila 'moj Zoran, moj Zoran'... Toga se baš sjećam."

"Teško mi je, ne želim da govorim o tome, vraćaju mi se emocije od prije... Ja sam bila katastrofa. Sve sam pratila, mnogo sam patila, i dan danas stoji ta neka praznina, kao i u svima nama. Izuzetna je žena bila, ali vjerujem da je na nekom boljem mjestu, šta da kažem...", rekla je Tanja Savić na ivici suza u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Pogledajte kako je izgledalo hapšenje Zorana Marjanovića u Borči:

