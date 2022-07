REKLA JOJ DA JE GLUPA KAO NOĆ, PA PROMENILA PLOČU! Jovana Jeremić nahvalila Tanju Savić - "Druge nisu na njenom NIVOU"

Između voditeljke Jovane Jeremić i pevačice Tanje Savić došlo je do žestoke medijske svađe te su "pljuštale" brojne prozivke.

Jovana Jeremić i Tanja Savić su imale žestok sukob pre nekoliko meseci, kada je pevačica zbog voditeljke napustila emisiju "Amidži šou" koja je išla uživo.

Pre samo par meseci voditeljka je još jednom pecnula pevačicu te poručila da "ne može da glumi zvezdu kada to nije", te da je "glupa kao noć" i "ograničena", a kako se čini ovom "ratu" je sada došao kraj. Jovana je prešla u druge "ratove" te "pljušte" prozivke između nje i Maje Marinković, ali je sada i nahvalila Tanju Savić.

"Jeste tako zato što je sve više rijaliti igrača koji napadaju velike zvezde i velike zvezde moraju da znaju da se ne pecaju na te stvari. To se i meni dešava, ja sam na primer iskulirala nekoliko tih pecanja zato što one to i žele" rekla je ona, pa dodala:

"Ja jako biram sa kim ulazim u verbalni konflikt, ipak to moraju da budu velike zvezde. Kada sam se svađala i prepirala sa Tanjom Savić to je bilo za njeno dobro i zato što je Tanja zaista velika zvezda. Ali drugi nisu Tanja Savić, moraju da budu prvo na njenom nivou da bi mogli da uđu u klinč sa Jovanom Jeremić", istakla je voditeljka za "Grand Online".

Jovana Jeremić se našla i u žiži interesovanja javnosti nakon što je prokomentarisala vezu bivše učesnice Zadruge Maje Marinković i bivšeg izabranika Aleksandre Subotić, Predraga Pece Raspopovića. Između njih dve pale su teške reči i žestoke uvrede.

