STEFAN MU JE PRIJE NEKI DAN REKAO "TATA": Milica Dabović ne krije koliko je srećna sa novim dečkom!

Milica Dabović uživa u novoj vezi, a Vanja se odlično slaže i sa njenim sinom Stefanom.

Bivša košarkašica Milica Dabović pronašla je sreću kraj nove ljubavi, a njeno srce osvojio je Vanja Ćorić, koji je javnosti već poznat po vezi sa Slađom Delibašić, koja se zaršila intimnim skandalom.

Milica priznaje da je veoma zaljubljena i srećna, te da više nego ikad uživa kraj svoja dva muškarca, sina Stefana i dečka Vanje.

"Sa Vanjom sam našla mir. Što se tiče Vanje i mog sina, Stefan ga je prije neki dan nazvao 'tata', pošto ga je Vanja kulirao par puta. Kada mu je rekao tata, Vanja je toliko skočio od uzbuđenja. Stefan isto tako zna, kada Vanja ode na par dana, da me pita gdje je i kad će doći, jer mu jako nedostaje. Jako se dobro slažu, pa kao da se čitav život znaju. Stefan čak mene više ne budi da mu donesem mlijeko, nego budi Vanju, a on se probudi s osmjehom na licu i kaže: 'Mene je probudio da mu donesem mlijeko'. Vanja se sada, kada je Stefan u pitanju, mnogo toga pita i ja sam srećna zbog toga", priznala je Milica za Kurir televiziju i ispričala i kako je došlo do toga da stupe u vezu.

"Kod nas se sve to spontano desilo. Mi smo jako dugo vremena provodili pričajući. U jednom trenutku sam ja nestala i posle dugog perioda kada sam se vratila, Vanja mi je izjavio ljubav. Bila sam u šoku i rekla sam mu da mi treba onaj moj stari Vanja. Krenuli smo da se smijemo i onda sam rekla sebi - zašto da ne", otkrila je košarkašica.

Poznata je po britkom jeziku, pa je prokomentarisala i aktuelnu temu - odluku selektora Srbije da "precrta" kapitena Miloša Teodosića sa spiska za Eurobasket.