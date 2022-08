"VIKALA JE NA SAV GLAS, SVE SE TRESLO" - Pecin prijatelj o svađi s Majom:"Osjetio je šta znači kad ona poludi od BIJESA"

Maja Marinković već neko vrijeme je u vezi s nevjenčanim suprugom Aleksandre Subotić, Predragom Pecom Raspopovićem, a sada je njegov prijatelj otkrio detalje žestoke svađe para.

Izvor: Instagram/majaamarinkovic

Kako tvrdi bivša rijaliti učesnica po svaku cijenu navodno želi da živi s Pecom, a on to izbjegava. Dok Peca najveći dio vremena provodi u Novom Sadu, Maja je u Beogradu zbog čega je navodno došlo do žestoke svađe među njima.

Raspopovićev blizak prijatelj koji se druži s njima kako je ispričao, sticajem okolnosti prisustvovao je situaciji kada su se njih dvoje žestoko posvađali.

"Peca je sad osjetio na svojoj koži šta znači kad Maja poludi od bijesa, ljubomore i zna kako se svađa. Prisustvovao sam njihovom razgovoru nedavno i mogu da vam kažem da se sve treslo. Maja mu je očitala bukvicu samo tako. Moj drug ne želi da živi s njom, bar je zasad takva situacija, a ona insistira da budu non-stop zajedno. Smeta joj to što funkcionišu na dvije lokacije. Raspopović je uglavnom u Novom Sadu i rijetko kad dolazi u Beograd, dok je Maja ovdje, sa svojim tatom Radomirom Marinkovićem Takijem, koji ima zadatak da je drži na oku. Ja vama ne mogu da objasnim kako su sijevale varnice. Maja je vikala na sav glas, a on je sklonio telefon od uha da mu ne probije bubnu opnu", rekao je Pecin prijatelj za "Kurir".

Prema njegovim riječima, Raspopoviću nije bilo pravo što je Maja vikala na njega:

"Sad je shvatio kako je bilo Marku Janjuševiću Janjušu u rijalitiju kad Maja izgubi kontrolu. Čini mi se da mu taj način ponašanja, kojim starleta želi da ga veže za sebe, ne odgovara. On je Aleksandru doveo u red, a kako će Marinkovićevu, to ne znam. Jako je nezgodna, ljuti se i traži da konstantno provode vrijeme zajedno. Peca ima mnogo obaveza, kako poslovnih, tako i privatnih, ali nema namjeru da Maju prebacuje iz Beograda da živi s njim u Novom Sadu. Vjerujte mi da ni u ludilu ne bi to uradio. Vidio sam kako reaguje na njena insistiranja i od toga nema ništa. A da će biti još nesuglasica, biće ih, siguran sam. Tek će biti haosa, svađe i histerije jer Maja ima takvu narav, nezgodna je".

Raspopović se još nije oglašavao ovim povodom, a ranije se pisalo da je stan u Novom Sadu ostavio Aleksandri i njihovom sinu, te da ga je ona iselila dok je s Majom bio u Crnoj Gori.