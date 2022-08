EVO KADA ĆE MILJANA IZAĆI IZ BOLNICE! Oglasila se medicinska sestra, otkrila stanje Kulićeve - KRIZIRA i ovako se PONAŠA

Medicinska sestra iz UKC Niš otkrila kakvo je stanje Miljane Kulić.

Izvor: YouTube/Miljana Kulić

Miljana Kulić od subote se nalazali u Kliničkom centru Niš, nakon što joj se naglo slošilo nekoliko dana operacije smanjenja želuca u Turskoj.

Posle drame i borbe za Miljanin život, rijaliti učesnica je iz intenzivne nege, spuštena u poluintenzivnu negu i njeno zdravstveno stanje je bolje i stabilnije, ali je i dalje konstantnim posmatranjem, a nedavno je sve šokirala njena odluka da se odmah po oporavku vrati u Zadrugu.

Kako je sama objasnila, lekari su joj rekli da je rano da o tme razmišlja, a jedna d medicinskih sestara sada je za medije otkrila kako teče Miljanin oporavak. Objasnila je i kako se na ponaša u bolnici, ali i kada bi mogla biti otpuštena.

"Miljana je svakog dana sve bolje i bolje. Lekovi deluju i oporavlja se. Skinuli su je sa sedativne terapije i sada je uglavnom u budnom stanju. Sada je mnogo mirnija nego što je bila, ali i dalje ima prohteve. Još krizira za cigaretama i svaki dan moli lekare da joj dopuste da zapali makar jednu. Naravno, to joj nije dozvoljeno, jer je u celom objektu strogo zabranjeno pušenje, ne samo za nju nego za sve. Ipak, čula sam da je našla način da zapali, a kada bi je lekari uhvatili, bilo bi belaja", započinje priču sestra iz UKC Niš.

"Miljana se trenutno nalazi na poluintenzivnoj nezi, gde bi trebalo da ostane još dan ili dva, a nakon toga bi trebalo da bude prebačena u bolnicu, gde bi još koji dan trebalo da se isprati njeno stanje, kako bi lekari bili uvereni da mogu da joj daju otpusnu listu. Pretpostavljam da ako ovako nastavi da se oporavlja, da može već za četiri-pet dana da ide kući", dodala je.

Izvor takođe dodaje da se Miljana dočepala svog telefona i da ga ne ispušta iz ruku.

"Otkako je Miljana došla sebi, non-stop je uz telefon. Po ceo dan priča sa ljudima. Par puta kada sam prošla pored nje, čula sam kako pita: 'Je l me voliš?' I to je ponavljala nekoliko puta. Očigledno da joj prija podrška svih u ovim trenucima. Iskreno, ne znam kako uspeva da toliko razgovara, jer i to je jedan vid naprezanja, bez obzira na to što je pod lekovima protiv bolova.

Za kraj izvor je otkrio da u Ukc Niš neprestano stižu pozivi, te da se od njih ne mogu odbraniti.

"Otkako je Miljana postala naš pacijent, naša telefonska linija je bukvalno usijana. Telefon zvoni non-stop, te smo zbog toga bili primorani da na zvaničnom sajtu UKC Niš napišemo saopštenje za javnost", završava priču medicinsk sestra.

Ovako je izgledala nakon operacije u Turskoj:

