SA 15 GODINA DA DOLAZI U POLA 2 UJUTRU, NIJE U REDU! Saša Matić nikad otvorenije o ćerkama - spomenuo i Anastasiju!

Saša Matić za Kurir televiziju govorio o ćerkama, ali i kolegama sa kojima priprema saradnju.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Kurir/DAMIR DERVIŠAGIĆ

Saša Matić nedavno je otkrio da u Crnoj Gori poseduje stan koji se nalazi u vrlo poznatoj vili iz 18. veka, smeštenoj u Perastu, kao i da sa porodicom tamo najradije provodi svoje slobodne dane.

Pevač je sada za "Puls Srbije" na Kurir televiziji nikad iskrenije govorio o svojim ćerkama i naveo da one vole da dolaze na njegove koncerte, a to do kada noću ostaju prepušta njihovoj majci.

"Vrlo često dolaze na moje koncerte. Čak me je ova mlađa pitala da li mogu da dođu na moj nastup. Ja sam joj rekao da ako misli da je to u redu, da dođe. Baš da dolazi u pola 2 noću sa 15 godina, nije u redu. Nemam ja razloga da proveravam kada one dolaze kući. Tu je mama, a ona je u kući 'Bič Božiji'", rekao je pevač.

Dotakao se i njihovih životnih opredeljenja i priznao da ni jedna ni druga nisu zagrejane za muziku, a potom spomenuo i Anastasiju Ražnatović.

"Nisu one bile zagrejane uopšte za muziku. Prihvatio sam to da je njihov izbor i to je sasvim u redu. Da se bave muzikom na foru, to nikako. Što se tiče Cecine Anastasije ona to ne radi na foru, već stvarno lepo", rekao je pevač.

Kada je čuo da Anastasija Ražnatović sama piše pesme, pevač je rekao da bi voleo da joj iskoponuje muziku za njen tekst i da naprave duet.

"Zašto da ne? I ja se bavim komponovanjem. To bi bilo baš dobro. Ako radi tekstove, neka napiše jedan, ja ću da uradim kompoziciju i da snimimo to. Možemo i da prodamo to, zašto da ne", dodao je Saša.

Za Kurir televiziju otkrio je i da sprema duet sa Željkom Samardžićem.

"Jedna lepa, vesela pesmica. Vuče malo na prošla vremena. Željko i ja smo inače dobri prijatelji. Zovemo jedan drugog komšo, zato što on ima kuću u Dobroti, a ja sam tamo u Perastu. Od kada smo komšije na moru još smo se više zbližili", završio je.

