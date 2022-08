SAŠA MATIĆ IMA NEKRETNINU IZ 18. VIJEKA U CRNOJ GORI! 2 sprata, 4 sobe, veliki salon, u njoj je Njegoš napisao PJESMU

Saša Matić vrlo rado provodi vrijeme u dobro poznatoj vili u Perastu.

Poznato je da regionalni muzičari gotovo čitavo ljeto provode u Crnoj Gori gdje nastupaju punom parom u brojnim klubovima širom primorja, a pojedini se mogu pohvaliti i nekretninama u kojima borave i uživaju u slobodnom vremenu.

Jedan od njih je Saša Matić koji u bajkovitom Perastu posjeduje stan u dobro poznatoj vili u kojoj je Petar Petrović Njegoš, kao gost porodice Balović, napisao svoju jedinu ljubavnu pjesmu "Noć skuplja vijeka" 1844. godine.

Kamena kuća u kojoj pjevač danas uživa sa porodicom sazidana je još u 18. vijeku i nalazi se na samoj obali. Kuća ima dva sprata i četiri sobe, kao i prostrani salon, a pored ulaza i dalje stoji tabla koja potvrđuje da je tu nekada boravio vladika.

Saša ne krije koliko voli da vrijeme provodi u svojoj nekretini:

"Ja volim da odem u Perast i meni je tamo super, samo što ove godine nekako imam malo vremena. Vjeruj mi da je juče trebalo da idem na dva dana baš tamo u vilu, međutim, to se sve izjalovilo", rekao je.

"Znate da je tamo gdje ja ljetujem nekada ljetovao Njegoš. Sad, kad odem tamo, kao da on ljetuje, otprilike se tako osjećam. Ja se uvijek osjećam moćno i to je jedan od uslova da se osjećam kako treba. Ne volim tamo da idem stalno, najlepše mi je u septembru, nekako je to moje vrijeme za pravi odmor. Tada je najljepše", dodao je Matić.

Pogledajte slike:

