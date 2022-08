"NE ŽELI DA PRIMI PRAVOSLAVLJE": Ništa od Dejanovog krštenja, oglasio se nesuđeni KUM Lepi Mića i otkrio detalje!

Lepi Mića je trebalo da bude kum Dejanu Dragojeviću na krštenju, ali do toga nije došlo.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Iako je bilo najavljeno da će se pobednik Zadruge Dejan Dragojević krstiti 2. avgusta, te da će mu kum biti Lepi Mića, krštenje je otkazano.

Pričalo se da će se Dejan krstiti u manastiru Krušedol, a kumstvo je dogovarao još u rijalitiju. Od ovog čina je odustao i navodno o tome obavestio Lepog Miću, saznaje "Kurir".

"Neće se desiti krštenje. Nije došlo do promene plana, bila je priča u rijalitiju. Ja se nisam uopšte čuo sa Mićom, treba da ga zovem, ali ne volim da budem u lažnoj komunikaciji. Postoji nekoliko osoba s kojima ću da održim kontakt, ali ne sad. Ja se čujem samo sa Dinom, nema potrebe da se ganjam", rekao je Dejan u emisiji "Narod pita", a oglasio se i Lepi Mića.

"Pretpostavljam da je Dejan odustao od krštenja da se nekom ne bi zamerio. Čuli smo se nedavno i rekao mi je da ostaje pri stavu da ne želi da primi pravoslavlje. Ja nisam pravoslavni sveštenik, pa da nekog prisiljavam da se krsti ukoliko on to ne želi. Moja želja i predlog da mu budem kum i da ga krstim i dalje ostaje. Na njemu je da me okrene i sve će se postići jednim pozivom", izjavio je.

Izvor: TV Pink / screenshot

Iz manastira Krušedol je jedan od monaha, koji je zamolio da ostane anoniman, rekao da nikakvo krštenje pod imenom Dejana Dragojevića nije bilo u planu za praznik Sv. Ilije.

