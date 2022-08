ŠTA ĆE JOJ POLA IMOVINE? DAO SAM JOJ CELU! Dejan Dragojević brutalno opleo po bivšoj - spomenuo i Dalilinog novog dečka!

Dejan Dragojevoć komentarisao Dalilu i dešavanja nakon rijalitija.

Izvor: TV Pink/screenshot/Instagram/screenshot/dalila_dragojevic_official

Nakon što je sadašnjoj devojci Aleksandri Nikolić pravio društvo dok je u jednoj ordinaciji vadila silikone iz usana, Dejan Dragojević otkrio je kako se oseća pred susret sa Filipom Carem sa kojim ga je bivša žena Dalila prevarila u rijalitiju.

"Ne znam kako će biti, onako, kao i uvek. Nemamo mi oko čega da se raspravljamo. Možemo oko mišljenja, pa on meni, ja njemu, za svađom nema potrebe. Ako dođe do svađe, to nam je najmanji problem. Mi smo već bili u emisiji, ništa strano. Sad smo sami, možda se i poljubimo", rekao je Dejan kroz smeh.

Pobednik Zadruge istakao je da se trudi da što manje prati dešavanja nakon rijalitija, potom se dotakao i raspodele imovine sa Dalilom nakon razvoda.

"Šta će joj pola imovine, kad sam joj ja dao celu? Nema pravo niko nikome ništa da uzima, niti ću ja šta da tražim od nje, niti ona treba da traži nešto od mene. Neka živi život", rekao je Dragojević.

Dalila je nedavno iznenadila sve objavivši snimak na kojem je pokazala novog dečka, a kako mnogi spekulišu da je reč o njihovom bivšem cimeru Anđelu, Dejan je odmah upitan za komentar.

"Pa, nisam. U suštini, ne interesuje me to, svako živi svoj život. Kako će ko to podneti? Koga boli uvo više", rekao je.

Na samom kraju otkrio je da li je isplanirao odmor sa svojom devojkom, ali i kako se slažu nakon Zadruge.

"Planiramo jedno desetoro dece do kraja septembra... Planiramo sve, ali imamo emisije, idem u sedam ujutru u Novi Sad, dok legnem, pa opet Beograd, pa opet Novi Sad. Više sam u kolima i na auto-putu. Treba da se organizujemo malo bolje, kod nas je topina, sve je okej, najnormalnija veza", istakao je Dragojević.

Pogledajte Aleksandru:

