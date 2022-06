DA LI ZNATE KOJE JE PRAVO IME SAŠE MATIĆA?! Njegov kolega slučajno otkrio informaciju - ovo NIKO NIJE ZNAO!

Pevač otkrio koje je pravo ime Saše Matića.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Javnost je nedavno zapalila informacija o pravom imenu Ace Pejovića, a interesovanje za druge pevače koje se predstavljaju nadimkom ili pseudonimom veće je nego ikad.

Nakon što smo pisali i koje je pravo ime Ane Bekute, upravo Pejović je razotkrio još nekoliko kolega.

Komentarišući to da je pravu buru u javnosti nastala priča o njegovom imenu, obelodanio je da se ni Saša Matić ne predstavlja punim imenom.

Pravo ime Saše Matića je, takođe, Aleksandar!

"Ne znam što je to izazvalo toliko pažnje. I Saša Popović je Aleksandar i Lukas i Saša Matić. Kako bih se drugačije zvao nego Aleksandar? Neću valjda Milutin (smeh). Pravim imenom me je zvala jedino pokojna majka i to kad se naljuti", rekao je Aco Pejović.

Ovako su se Saša Matić i Aca Lukas proveli na venčanju Lukasovog sina:

U emisiji "Realna priča" otkrio je svoj najveći blam na sceni!