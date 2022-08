HAOS U TURSKOJ BOLNICI ZBOG MILJANE! Tvrde da ljekari nisu krivi - "Ona se ničeg nije pridržavala!"

Miljana Kulić nalazi se u teškom stanju nakon hitne operacije koju je imala posle komplikacija nastalih usljed intervencije smanjenja želuca.

Izvor: YouTube/screenshot/LIMARP/Instagram/screenshot

Miljana se trenutno nalazi na Kliničkom centru u Nišu, izvađena joj je slezina i izgubila je veću količinu krvi, a operaciju smanjenja želuca izvršila je u jednoj turskoj klinici prije 12 dana. Po povratku u Srbiju njoj je bilo loše, a prije nekoliko dana stanje joj se naglo pogoršalo, zbog čega je hitno hospitalizovana i ljekari joj se sada bore za život.

Kako prenose domaći mediji u bolnici u kojoj se Miljana Kulić operisala nastao je potpuni haos nakon što se pročulo da se njeno stanje nakon intervencije zakomplikovalo. Kako navodi izvor, otkazan je veliki broj intervencija.

"Djevojka koja radi u drugoj klinici u Turskoj u kontaktu je sa timom iz bolnice u kojoj se operisala Miljana. Kako je saznala od njih, u toj ustanovi je od juče opsadno stanje, jer su pacijenti počeli da im otkazuju masovno intervencije, posebno pacijenti iz Srbije, kojih ima u najvećem broju, a koji tu dolaze da rade i druge operacije. Od jutros je trebalo da bude više depozita uplaćeno, međutim, niko još nije izvršio uplatu. Ljudi su sada u strahu", navodi izvor i dodaje da strah nije opravdan, jer, kako kaže, greška se ne može pripisati ljekarima.

"Zapravo, ona kaže da to uopšte nije opravdano, jer je Miljana dogovorila sa njima da tu svoju operaciju uradi besplatno, da bi ih izreklamirala, i onda naravno da su se potrudili maskimalno da ona bude ispoštovana sa svih strana, tako da nema šanse da je tu došlo do greške od strane doktora. Svi su pričali o tome da se ona ničega nije pridržavala. Prvo to što je sjela u avion - nije smjela, čak kaže da je čula da je i pila alkohol. To je operacija gdje se o ishrani mora strogo voditi računa, prvih deset dana smije da se pije samo šejk. Narednih deset dana samo procijeđena supa. Trećih deset dana samo supa sa rezancima. Vrlo je specifično, ona se navodno ničega nije pridržavala i zato se desilo šta se desilo. To niko od doktora i sestara neće zvanično reći i dati izjavu jer je to, kako oni kažu, narušavanje njihovih moralnih kodeksa".

Marija Kulić, Miljanina majka poručila je da će "tek da progovori kada se sve završi", te izjavila da niko ne treba da ide u njihovu kliniku i poručila da će da razmisle da li da podnesu tužbu. Ubrzo se oglasila i kordinatorka bolnice u Turskog gdje je Miljana operisana i objavila poruke koje joj je Marija slala.