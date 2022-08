ŽAO MI JE, SVIM SRCEM SAM UZ MILJANU: Krstinja imala istu operaciju pre 6 mjeseci i progovorila - To je OZBILJAN zahvat!

Krstinja Todorović se prije nekoliko mjeseci podvrgla operaciji smanjenja želuca, istoj onoj zbog koje je Miljana Kulić kritično.

Izvor: INSTAGRAM/krstinja_official/marijakulic_mtaz

Zvezda Granda, pjevačica Krstinja Todorović, smršala je 92 kilograma zahvaljujući operaciji smanjenja želuca i nije imala komplikacija, za razliku od Miljane Kulić, koja je i dalje u kritičnom stanju.

Krstinja je imala sreće, pa je uspjela ono što je željela - da se oslobodi viška kilograma nakon operacije i prođe bez ikakvih posledica, pa je uklonila i višak kože, a Miljani Kulić je poručila da je svim srcem uz nju.

"Prvenstveno, jako mi je žao zbog Miljaninog stanja, iskreno se nadam da će se oporaviti i svim srcem sam uz nju. Ja sam neko ko je odradio operaciju u Podgorici kod profesora, vrhunskog stručnjaka i uvijek sam za to kada su takvi zahvati u pitanju, da se ide kod provjerenih stručnjaka", izjavila je Krstinja.

"Ja nisam imala komplikacije, dobro sam to podnijela, osim, naravno, restrikcije koju moraš poštovati kako bi rezultati bili vidni. To je zaista ozbiljan zahvat, koliko god se činilo da je to rutinska operacija, treba mu pristupiti ozbiljno i odgovorno", poručila je i dodala:

"Žao mi je zbog Miljaninog stanja i nadam se da će se vrlo brzo oporaviti i da će se vratiti još jača nakon svega".

Miljana Kulić je trenutno u Kliničkom centru u Nišu, gdje je hitno operisana po dolasku iz Turske. Odstranjena joj je slezina, a izgubila je i dva litra krvi. Pod stalnim je nadzorom ljekara, a iz UKC-a su poručili da se oporavlja.

Majka Marija Kulić je stalno uz nju.