JEDVA SAM PREŽIVELA! Pevačica je bila u teškoj situaciji kao i Miljana - "Izvadili su mi slezinu, pankreas je CUREO"

Miljana Kulić hitno je operisana nakon komplikacija nastalih posle smanjena želuca, a njen stanje još nije stabilno.

Bivšoj učesnica Zdruge Miljani Kulić nakon operacije smanjena želuca u Turskoj stanje se pogoršalo te je hitno hospitalizovana i izvađena joj je slezina. Miljani nekoliko dana nije bilo dobro, te je odustal i od gostovanja u jednoj emisij, a njena majka Miljana je rekla i da je u teškom stanju te da je izgubila 2,5 litara krvi.

U sličnoj situaciji se našla i pevačica Indira Indi Aradinović takođe posle operacije smanjena želuca. Ona je jedva ostala živa, a sada je poručila da joj je žao što čuje ovakve vesti te se prisetila teške situacije u kojoj je ona bila.

"Baš mi je krivo što to čujem. Imala sam i ja isti problem, izvadili su mi slezinu, spašavali me... Bog je veliki, daće joj snage i sreće da sve prođe kako treba... Meni su čak povredili i pankreas koji je cureo, isto tako sam jedva preživela. Doktori su mi davali jake terapije i antibiotike, naletela sam na velike stručnjake, imala sam sreće. Baš mi je teško da to čujem i žao mi je", rekla je Indi i dodala da treba biti pažljiv pri odabiru bolnice i hirurga, jer ta operacija nije nimalo naivna.

"To je jedna teška operacija, samim tim što moraju da vas uvedu u anesteziju... To sve deluje vrlo atraktivno, ali moramo birati hirurge i bolnice... Nadam se da će doktori u Nišu spasiti Miljanu", poručila je pevačica i istakla da je danas zadovoljna svojim izgledom.

Miljana se nakon operacije pohvalila da je za samo sedam dana smršala 13 kilograma, ali onda su nastale komplikacije, a doktorka je ostala šokirana kada je čila šta su joj lekari u Turskoj dozvolili.

