MARKO MILOŠEVIĆ JE BIO LUD ZA LEONTINOM, A ONA I JA ZALJUBLJENI! Otkrio detalje veze - "Ne znam kako smo se izvukli"

Leontina Vukomanović na vrhuncu karijere bila je u ljubavi s čovekom koji je i danas veoma zvučno ime u svetu mode.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/YouTube/Printscreen/Milicija

Krajem devedesetih Leontina i Nenad Radujević bili su u ljubavnoj vezi i ludo su se voleli, a kako je on svojevremeno otkrio njihova romansa sa sobom je nosila i određeni rizik, te da je Marko Milošević bio zaljubljen u pevačicu.

"Leontina i ja smo bili u vezi između 1995. i 1998. godine i to vreme ću zaista pamtiti, naravno, više one lepe trenutke, jer u kombinacji dve Škorpije u horoskopu veza je vrlo uzbudljiva i nema sredine, pa ili je sve belo ili crno. I danas smo u kontaktu, ne tako često, zbog naših obaveza, ali sam srećan što ima porodicu i što radi posao koji voli jer malo ljudi zna da je ona završila muzičku akademiju i to pedagoški odsek. Oduvek je bila sjajna u odnosu sa decom. Žao mi je što nije do kraja iskoristila svoj izvanredni muzički talenat i za nastavak svoje dobro započete karijere čiji sam i ja bio deo na početku, bar što se njenog modnog imidža tiče", istakao je Nenad i dodao da je u to vreme Marko Milošević, sin Slobodana Miloševića, bio ludo zaljubljen u Leontinu.

"Poenta je da sam tada uspeo nekako da se sačuvam, bez obzira na to što je i Marko bio zainteresovan za Leontinu. Ne znam kako smo uspeli da se izvučemo, ali recimo da je ljubav pobedila. Ta želja da budem normalan i da me ne pokvari sve ono što se događalo okolo zapravo je pobeđivala sve vreme u tim surovnim devedesetim.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Velika ljubav Leontine Vukomanović bio je Nenad zbog koga je tada odbila čak i Marka Miloševića. Ipak, posle tri godine došlo je do kraha romanse, što je čini se sudbina, koja je pevačicu i muzičkog pedagoga godinama kasnije pratila kroz život.

Izvor: YouTube/Printscreen/Milicija