IZ IZNAJMLJENOG STANA U CENTRU PREŠLI U NOVI, IMAJU I POMOĆ: Đokovićeva devojka priznala - Svako ko kaže drugačije, laže

Saška Veselinov od prvog dana veze živi sa Đokovićem!

Izvor: MONDO, Stefan Stojanović/Instagram/saskaveselinov

Voditeljka i model Saška Veselinov osvojila je srce Đorđa Đokovića, brata najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića, a sada je šokirala priznanjem da je s Đoletom odmah počela zajednički život.

Saška je otvoreno pričala o životu s Đorđem i priznala da su uzeli novi stan i iz njenog se preselili u novi.

"To je vrlo interesantno pošto mi od prvog dana nezvanično živimo zajedno. Ja sam živela u centru u iznajmljenom stanu i od prvog dana je nekako on bio tu kod mene. Posle dvadesetak dana zabavljanja otišli smo zajedno na more i tamo smo bili jedno dve nedelje. Kada smo se vratili, došao je kod mene i rekao: 'Ne mogu više da prenosim te stvari' pošto on uzme neku torbu, napuni stvarima za nekoliko dana, donese kod mene, nakon toga menja i tako", rekla je Saška i dodala:

"Onda je samo rekao: 'Voleo bih da nam jedna destinacija bude dom, da se nakon putovanja vraćamo u istu kuću'. I tako smo i otpočeli zajednički život i stvarno je prelep osećaj".

Saška je otkrila i da u novom stanu i ona i Đoković isto rade, ali da im je pomoć neizbežna i da ne beži od iste:

"Svakako da radimo zajedno razne stvari po kući, ali pomoć je uvek dobrodošla. Ko kaže da ne voli pomoć, laže, nije normalan. Imam pomoć".

Pogledajte i Saškine slike: