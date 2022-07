DA STARLETE NAUČE NEŠTO: Mima održao predavanje - "Dolazite, a ne znate!"

Mima Karadžić pričao o Bojani

Izvor: YouTube/screenshot/Zadruga Official/AmiG show

Prije godinu dana javnost je gledala kviz znanja u rijalitiju Zadruga, u kojem starleta o kojoj se ovih dana priča zbog preljube Maja Marinković, nije znala ko je Mima Karadžić.

Znala je da ima veze sa glumom, ali je rekla da je Mima glumica!

Nedugo nakon snimka koji je zapalio društvene mreže isti klip je na svom Instagramu objavio i slavni glumac i napisao "bez komentara", da bi sada na istoj društvenoj mreži objavio video u kojem otkriva dragulj Crne Gore uz zanimljiv opis:

"Ovaj snimak poklanjam svim turistima i starletama koji dolaze godinama na Bojanu a nista ne znaju o njoj, o njoj predivnoj", napisao je glumac, a potom ispričao:

"Evo nas na Šaskom jezeru. U ovom predjelu su živjeli nekad, u 8. Vijeku, živjeli Vladimir i Kosara, brat i sestra, Vladimir je ostao bez očiju i Kosara je rekla da će napraviti 365 crkava da on progleda. I ona je napravila 365 crkava, nisu bile velike, male crkve, oko jezera, i on je progledao i umro je posle 3 dana, ali zidine tih crkava su ostale svuda oko jezera Šas"

Glumac se ranije za Avaz osvrnuo na rijalitije nakon klipa koji je obišao društvene mreže, kada Maja Marinković u Zadruzi nije znala ko je on.

"Ja te jadničke što su u tom rijalitiju... Ne znam, meni je to jadno i žalosno. Kao pokusni kunići, žao mi je ljudi koji gledaju to. Vi ste sad ubacili 20 ljudi u jedan prostor, upalili kamere. I ti ljudi jedu, piju, tuku se, imaju intimne odnose i ne znam ni ja šta sve rade, a mi to gledamo. Ne znam ko je tu gori, ili ovi što gledaju ili ovi što su tamo. Oni koji su tamo, ušli su ne bi li postali popularni ničim izazvano ili da zarade neki novac bez motike, što je jako teško. Ali eto, oni su tamo ušli, pa se o njima nešto piše, oni su kao bitni, sve je to jedna lažna slika, ali je jadna slika ovih ljudi koji to gledaju. Svaki slobodan trenutak posvećuju tome, uživaš u nečijoj muci. A ti ljudi se tamo muče, to je definitivno. Pri tome, najnormalnije tamo ulaze ljudi koji su mahom neobrazovani, to se vidi. A kada su ljudi neobrazovani, neškolovani, polupismeni, onda to u trenutku djeluje smiješno, ali je to strašno", rekao je glumac.

"Gledao sam klipove kada ne znaju da nabroje glavne gradove zemalja, ne znaju ni koje je država, a koje grad, ne znaju ni glavne gradove u regionu. Jadnici, oni su stvarno toliko neobrazovani da djeluju priglupo. Ali nisu oni krivi za to, tamo su otišli da zarade neku kintu. Krivi su ljudi koji to gledaju. Znate oni gladijatori što su se pobili u arenama, tu je bio narod koji je vrištao i skakao dok su govorili: 'Daj krvi, daj krvi', to me podsjetilo na ovo", dodao je Karadžić, koji je pomenuti snimak Maje Marinković svojevremeno čak i podijelio na društvenim mrežama i napisao "Bez komentara".

Podsjetite se snimka iz Zadruge: