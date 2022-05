VARAO SAM LJUDE! Mima Karadžić otkrio kako je zarađivao novac - "Tim poslom se bavio moj brat, ja sam mu pomagao"

Glumac Milutin Mima Karadžić ima nekoliko titula, za neke je vječiti neženja, za druge glumčina, za treće veliki šaljivdžija.

On je zapravo od svega pomalo, ali ipak malo ko zna da se Mima jednom ženio! Prije nego što je shvatio da je gluma njegov životni poziv, on je bio zaljubljenik u boks, a prvi novac u životu zaradio od prodavanja novina i to na dovitljiv način.