JADNICI, TOLIKO SU NEOBRAZOVANI DA DJELUJU PRIGLUPO: Mima Karadžić o rijalitiju - "Htjeli bi da zarade novac bez motike"

Mima Karadžić jedva čeka odmor, a o rijalitijima nema nijednu lijepu riječ.

Izvor: Instagram/karadzicmima

Glumac Mima Karadžić ljeto je proveo radno, pa priznaje da se umorio od snimanja i da jedva čeka odmor od kamera, ali i od kolega.

Mima je priznao da uskoro ide na odmor u Hrvatsku, kao i da se neće pojaviti na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Sarajevu.

"Ne, ne dolazim ove godine na SFF, nema teorije. Neću nijednog glumca očima da vidim sada. Možda kada završim snimanja. Snimam već dva mjeseca svaki dan. Radio sam na seriji 'Junaci našeg doba', radio sam 'Besu' i 'Dinastiju'. Stvarno sam čak i pretjerao", priznao je glumac.

Osvrnuo se i na rijalitije nakon klipa koji je obišao društvene mreže, kada Maja Marinković u Zadruzi nije znala ko je Mima Karadžić.

"Ja te jadničke što su u tom rijalitiju... Ne znam, meni je to jadno i žalosno. Kao pokusni kunići, žao mi je ljudi koji gledaju to. Vi ste sad ubacili 20 ljudi u jedan prostor, upalili kamere. I ti ljudi jedu, piju, tuku se, imaju intimne odnose i ne znam ni ja šta sve rade, a mi to gledamo. Ne znam ko je tu gori, ili ovi što gledaju ili ovi što su tamo. Oni koji su tamo, ušli su ne bi li postali popularni ničim izazvano ili da zarade neki novac bez motike, što je jako teško. Ali eto, oni su tamo ušli, pa se o njima nešto piše, oni su kao bitni, sve je to jedna lažna slika, ali je jadna slika ovih ljudi koji to gledaju. Svaki slobodan trenutak posvećuju tome, uživaš u nečijoj muci. A ti ljudi se tamo muče, to je definitivno. Pri tome, najnormalnije tamo ulaze ljudi koji su mahom neobrazovani, to se vidi. A kada su ljudi neobrazovani, neškolovani, polupismeni, onda to u trenutku djeluje smiješno, ali je to strašno", rekao je glumac.

"Gledao sam klipove kada ne znaju da nabroje glavne gradove zemalja, ne znaju ni koje je država, a koje grad, ne znaju ni glavne gradove u regionu. Jadnici, oni su stvarno toliko neobrazovani da djeluju priglupo. Ali nisu oni krivi za to, tamo su otišli da zarade neku kintu. Krivi su ljudi koji to gledaju. Znate oni gladijatori što su se pobili u arenama, tu je bio narod koji je vrištao i skakao dok su govorili: 'Daj krvi, daj krvi', to me podsjetilo na ovo", dodao je Karadžić, koji je pomenuti snimak Maje Marinković svojevremeno čak i podijelio na društvenim mrežama i napisao "Bez komentara".