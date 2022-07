Advokat Zorana Marjanovića, Stefan Jokić, govorio je u nedelju o presudi kojom je njegov klijent osuđen za ubistvo supruge Jelene.

Izvor: TV Prva/MONDO/Stefan Stojanović

Viši sud u Beogradu donio je u petak presudu u slučaju ubistva pjevačice Jelene Marjanović kojom je prvostepeno osudio optuženog Zorana Marjanovića za ubistvo supruge Jelene, na maksimalnih 40 godina zatvora.

Advokat Zorana Marjanovića, Stefan Jokić, rekao je u nedelju za TV Prva da je i dalje stava da je presuda Zoranu Marjanoviću skandalozna.

"Kao što sam i rekao, smatram da je presuda skandalozna. Presuda govori neke neistinite podatke. Idemo na apelaciju, nema predaje. Sve što je rečeno na obrazloženju presude - sve je neistina. Mene interesuje gdje je Jana bila kad je Zoran lišavao? Problem je što ne kaže... Problem su blatnjave pantalone, a vještak je utvrdio na pretresu šta to znači. Kažu postojanje jakne, a takva jakna nije poznata? Šta odbrana može da kaže kad ne vjeruju vještacima. Ima sigurno pametnih ljudi u Apelacionom sudu i sigurno neće podleći pritisku javnosti. Neću da imenujem, ja ću se baviti time da nastupam sa pravnom argumentacijom i to je na mojoj strani. Mislim da je pritisak javnosti uticao na presudu", rekao je on.

Jokić je govorio o tome zašto se pronađeno blato u kod Zorana Marjanovića dovodi u vezu sa onim koje je pronađeno na nasipu gdje je ubijena Jelena.

"Vještak na glavnom pretresu je rekao da to blato može da bude iz Borče, Altine ili Zemuna. Nisu oni radili specifikaciju zemljišta da li jeste odatle ili nije. To je izvrtanje činjenica onoga što je bilo na glavnom pretresu", rekao je on.

