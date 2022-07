"NE POSTOJI DOKAZ DA JE ZORAN RAZLUPAO JELENI GLAVU" - Jovanina ŠOK teorija o Marjanovićima, spomenula i LJUBAVNICU!

Zoran Marjanović osuđen je prvostepenom odlukom suda u Beogradu na 40 godina zatvora zbog monstruoznog ubistva supruge, pjevačice Jelene Krsmanović Marjanović.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Kurir TV/Printscreen

Zoran Marjanović je osuđen na maksimalnu kaznu zatvora po otpužnici da je 2. aprila 2016. godine ubio svoju suprugu Jelenu Krsmanović Marjanović, a nedavno je isplivao i jezivi snimak Zorana na kom je imao samo 10 godina.

Povodom presude oglasile su se i brojne poznate ličnosti među kojima je bila pjevačica Indi Aradinović koja je bila Jelenina bliska prijateljica, a sada je svoj komentar iznijela i voditeljka Jovana Jeremić.

"Mislim da je to očekivana presuda, da je Zoran prosto morao biti osuđen. Iz nekoliko razloga, ovo sve predugo traje, krivac mora da postoji za cio ovaj slučaj... Ono što je meni simptomatično i jeste tačno, ne postoji nijedan materijalni dokaz da je Zoran ubio Jelenu, da je on izvršio krivično djelo, ali ja sam ubijeđena da je sudija donijela ispravnu odluku iz razloga što Zoran sigurno jeste učestvovao u tom ubistvu! Da li je on razlupao glavu Jeleni, da budem direktna, za to ne postoji nijedan materijalni dokaz, po onome što je iznijeto na suđenju. Ali sudija je imao slobodno sudijsko uvjerenje i slobodnu sudijsku ocjenu, da donese odluku na osnovu analize svih iznijetih dokaza. Sudija je krenula od toga da je Zoran u tom momentu bio jedini koji je mogao da bude sa Jelenom na nasipu i na osnovu toga, neki kažu lošom obranom Marjanovića, donijela odluku da je kriv. Ostaje sad apelacija, drugostepeni postupak, postupak po žalbi. Vidjećemo šta će biti, ali ja mislim da tu nema mnogo prostora za neke promjene", rekla je Jeremićeva u emisiji "Jeremićeva to voli vruće" i dodala:

"Vrlo je interesantno što se tiče tog suđenja, ta ljubavnica Zorana Marjanovića koja je postojala još dok je Jelena bila živa, koja je pravila skandal na suđenju, prema priči novinara, da je ona to organizovala kao da je to njen rijaliti šou, da je bila jako bezobrazna prema novinarima. Njeno postojanje je vrlo simptomatično i možda se u žalbenom postupku dođe do nje, to se nikad ne zna".

Stiče se utisak da je Zorica Mitrović bila zvijezda na izricanju presude.

"Svi to komentarišu, ona je bila skockana, sređena... Meni je to strašno, nemoralno mi je da bilo koji muškarac vara svoju ženu. Meni je to nemoralno. Ja sam rekla: 'Dvadeset puta se ženi i razvodi, ali budi čovjek'. I žena mora prema svom mužu da bude čovjek. A posebno u ovoj situaciji kada je Jelena mrtva. To je toliko nepoštovanje Jelene, da nemam riječi. Mislim da se prevrće u grobu. Ali mislim da je njih i ta karma stigla. Svi su poumirali. Ja vjerujem u karmu, pa i u slučaju Marjanović", rekla je Jovana i otkrila šta misli da li će Zoran priznati djelo ako ostane kazna od 40 godina zatvora.

"To sve zavisi od vremena. Šta ako se pojavi neko novi ko tvrdi da je ubica? To mi ne znamo. Bilo je mnogo slučajeva gdje se dešavalo da se posle 25 godina pronađe pravi ubica. A možda će i Zoran da se otvori, mada mi je to malo teže", istakla je Jovana i prokomentarisala priče da su Marjanovići navodno bili deo sekte Crna ruža.

"Moje mišljenje je da su oni svi zajedno učestvovali u ubistvu i da treba obratiti pažnju i na tu ljubavnicu. Oni su svi znali to i učestvovali. Ja sam čula da je dijete bilo u pitanju. Jelena im ne bi uzela novac (u slučaju razvoda), uzela bi im malu Janu i mislim", rekla je Jovana Jeremić.

Zoran Marjanović je nakon presude pušten kući nakon čega je uhapšen i sproveden u Centralni zatvor.