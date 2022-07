O okolnostima ubistva i detaljima istrage o ubistvu Jelene Marjanović govorili su advokat Zora Dobričanin-Nikodinović i Žarko Popović, nekadašnji šef odeljenja za krvne delikte PU Palilula.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Zoran Marjanović uhapšen je juče u svojoj kući u Borči, u koju se vratio nakon izricanja presude. U kući je proveo nešto više od sat vremena, a kada je rješenje o određivanju pritvora stiglo, policija je otišla u Borču, uhapsila ga i odvela u PS 29. novembar, odakle je prebačen u Centralni zatvor.

O svim okolnostima ubistva Jelene Marjanović i presudi Zoranu Marjanoviću, daljem pravnom procesu i motivima govorili su advokat Zora Dobričanin-Nikodinović i Žarko Popović, nekadašnji šef odeljenja za krvne delikte PU Palilula.

"Kada su u pitanju takva teška krivična djela, presude su iz mog iskustva uglavnom jednoglasne", rekla je advokatica Zora Dobričanin Nikodinović.

Žarko Popović prvi je policajac koji je 2. aprila 2016. godine, kada se ubistvo desilo, saslušao Zorana Marjanovića i od prvog dana je govorio da je Zoran Marjanović kriv za ubistvo pjevačice Jelene Marjanović.

"Ja kao policajac radim kriminalističku obradu, ne forenzičku. Kada se desi ubistvo sa nepoznatim izvršiocem, to je jako bitno naglasiti, mi postavimo kao policajci verziju događaja, pa indicije, sa indicija idemo na operativna saznanja", rekao je Popović.

Opisao je kako je izgledalo ispitivanje i kako je shvatio da je Zoran ubica.

"Kada je Zoran Marjanović došao sa djetetom, pošto nije imao, kao, kome dijete da ostavi. Rekao je da je on izašao da njegova supruga trči i da je ona trčala. Postavljao sam mu pitanja. Rekao je da nikoga nije bilo na nasipu i da su zato i došli", kazao je Popović.

Opisao je gde je trebalo da ide Zoran sa Jelenom i ćerkom Janom.

"Oni su prvo trebali na neko jezerce da trče, pa je Jelena Marjanović rekla da zbog gužve idu na nasip. Ja sam razgovarao sa njim i meni je on to rekao. Zato je to probudilo sumnju u meni da on ne priča istinu. Ne možete vi na pravcu od 200, 300 metara gdje nema žive duše, da on ne vidi da je njemu neko oteo ženu, kako on kaže", istakao je Popović.

Potom je naveo koga je prvo obavjestio o novim informacijama.

"Dok je on davao prijavu o nestanku, ja sam zvao načelnika 3. odeljenja (Odeljenje za krvne i seksualne delikte). I ovo mu predočio što sam sad rekao. Kad smo pronašli leš bila je nedelja. Sutradan, psi tragači su nanjušili mjesto. Pozvali smo vatrogasce, da na normalan način izvuku leš i da ga polože na jednu travnatu površinu pored kanala. Problem je nastupio kada državni tužilac nije mogao odmah da izađe na lice mjesta, zato što je tog dana imao veliki broj privedenih lica u Palati pravde. Tek posle tri sata je koleginica iz tužilaštva došla. U međuvremenu sam poslao i forenzičku i uviđajnu ekipu, znači kriminalističkog inspektora, sa kojim sam stalno bio na vezi. Kad su izvukli iz kanala rekao sam da dobro pregleda sve promjene. On mi je rekao da je primjetio da na tjemenom djelu glave ima veći broj posjekotina sa oštrim ivicama, što ukazuje da je udarena ili nožem ili satarom. To su bile prve informacije sa lica mjesta. Pitao sam za tragove na licu mjesta. Krvi nije bilo, nađena je jedna patika. opertlana, čiji je đon bio čist. Ko će da izađe da džogira sa otpertlanom patikom? Niko. Nego je navučena patika, a ona donijeta tu i bačena", zaključio je inspektor Žarko Popović.