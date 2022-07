VIKALI SU MI DA SAM ĆELAVA I LUPALI ME PO ČELU KAD PROĐU: Lunu maltretirali u školi - "Mislila sam da sam ružna"

Pobednica rijalitija Zadruga otkrila s kakvim se problemima suočavala tokom školovanja

Izvor: Instagram/luna_djogani/printscreen

Luna Đogani, bivša rijaliti učesnica Zadruge i pobednica druge sezone, za medije je otvorila dušu o vršnjačkom nasilju koje je trpela kao dete.

Ona se prisetila perioda kada je bila mala, te otkrila da je sebe smatrala uvek "ružnim pačetom".

"To je sad drugačije, kako se menja vreme, tako se menjaju i ljudi, tada smo se igrali više družili, sad telefoni. Gledam moja sestra Blankica, ona nema jednu drugaricu da se druže, moja sestra Nina prošla je kroz mnogo veće stvari nego ja, ali sebe sam uvek smatrala ružnim pačetom", govorila je Luna, pa se prisetila:

"Ne znam, dobacivali su, 'vidi je ova mala', stalno su me lupali po čelu, dan-danas ljudi imaju nešto protiv mog čela, ne znam što im smeta moje čelo. Meni je moje čelo lepo, ja sam jedinstvena, moji roditleji imaju veliko čelo, pa sam nasledila to. Pa kao 'ćelava', pa su me udarali po čelu, kako prođem, tako me neko zvekne. To je njima bilo smešno", rekla je Luna.