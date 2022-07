GODINAMA SAM SE PLAŠILA DA SE TATA NE PREDOZIRA! Velika ispovest Lune Đogani - traume zbog roditelja I DANAS vuče!

Luna Đogani otvorila je dušu o odrastanju, razvodu roditelja, tatinim porocima, ali i o vezi s oženjenim Slobom, zbog koje je bila razapeta.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Luna Đogani je u svojoj velikoj životnoj ispovesti priznala da joj nije bilo lako što je odrastala kao dete poznatih roditelja, koji su joj kasnije i sami stvarali traume, jer su se svađali, tukli i na kraju razveli. Teško je podnela i činjenicu da se njen otac Gagi Đogani svojevremeno odao porocim

"Uživala sam okružena braćom i sestrama, ali su mi moji falili za Novu godinu, Vaskrs... Dešavalo se da ih ne vidim po mesec dana, jer su bili na turnejama po svetu. Kada bi se vratili, uvek bi me obasipali poklonima. Jednom su mi ispunili najveću želju i kupili mi maltezera. Tada im je sve bilo oprošteno", ispričala je Luna, koja se iz Zemuna preselila u Rakovicu i tamo išla u vrtić, a osnovnu školu završila je s odličnim uspehom.

"Ceo život želim da budem u centru pažnje. Bila sam glavna u svemu - kada je trebalo da se glumi, pleše... Uvek sam volela da igram uz Ruslanu, Britni Spirs... Deca umeju da budu surova, pa je bilo i onih koji me nisu voleli, jer sam dete poznatih roditelja. Govorili su mi 'ćelava' i stalno me lupali po čelu. Kako neko prođe, zvekne me, a onda se svi smeju. I danas ne znam što im je smetalo moje čelo. Jeste veliko, ali meni je lepo. Kažu da su ljudi s visokim čelom inteligentni. Ponižavali su me i pokušali da mi poljuljaju samopouzdanje koje sam tek gradila. To mi je smetalo, pa sam se žalila mojima, koji su često išli u školu zbog toga."

"Teško mi je padalo što me nastavnici nisu voleli, jer sam ćerka Anabele i Gagija. Umesto da me uče, ponižavali su me pred drugom decom. Jednom sam na času matematike rekla da ne mogu da naučim gradivo, a nastavnica mi je odbrusila: 'Naravno, ni ja ne bih mogla da učim da mi je mama u rijalitiju'. Plakala sam, jer sam se osećala loše zbog njihovih reči. Svi su bili upućeni u moj život. Znali su šta se dešava u našoj kući, ko koga dira, ko se posvađao i zašto...", ispričala je, pa se dotakla i odnosa njenih roditelja.

"Mama i tata su se često svađali. Pokušavali su moju mlađu sestru Ninu i mene da poštede neprijatnih situacija, ali to nije uvek bilo moguće. Teško je bilo sakriti bes i ljutnju, jer su njihovi problemi bili ozbiljni - prevare, narkotici, nasilje... Iako ih sada razumem, ne opravdavam ih, jer mi je to ostavilo traume. Kad god bi se oni svađali, otišla bih u svoju sobu i pustila muziku. Ali džaba, znala sam da se iza zatvorenih vrata nešto dešava. Bilo mi je teško, samo sam čekala da neko uđe u sobu i kaže: 'Sve je u redu, gotovo je. Možeš da izađeš'. Nisam imala priliku da odbranim mamu, jer nisam bila prisutna kada se to događalo. Ali branila sam je verbalno. Dešavalo se da stanem i na tatinu stranu, ako bi on bio u pravu."

Roditelji su joj se razveli kada je imala 13 godina i priznaje da joj je i danas teško zbog toga.

"Kada se tata iselio iz kuće, s jedne strane mi je bilo lakše, jer nije bilo svađa i negativne energije koja me je iscrpljivala. Bilo je dana kada nisam imala želju da uđem u kuću zbog tenzije koja je vladala. S druge strane, ostala je velika praznina i bol što nije tu", kaže Luna, koja je govorila i o Gagijevim porocima.

"Dok se drogirao, pokušavala sam razgovorom da doprem do njega, da ga trgnem. Bilo mi je jezivo da ga gledam dok je pod dejstvom narkotika. Tada nije bio isti čovek, nije bio moj tata. Nikada nije digao ruku na sestru i mene, ali bio je bezosećajan. Dešavalo se da nas ne pozove po nekoliko dana. Želeo je da se odupre tome, ali su ga društvo, nemaština i problemi vukli nazad. Radila sam na tome da prekine da se drogira. Ponosna sam što je uspeo! To je za svaku pohvalu, jer mnogi nisu uspeli da se skinu s narkotika, već su završili mrtvi. Godinama sam se plašila da i on tako ne završi, da mu ne otkaže srce. Noću legnem, pa pomislim: 'Samo da se ne predozira'. Doskoro sam se bojala toga. I danas, kada tati nije dan, kada upadne u depresiju, kažem mu da dođe kod mene, da ne bude sam... Što sam starija, sve više brinem za roditelje. Imam potrebu da ih čuvam i uradim sve kako im ništa ne bi falilo."

Vidi opis GODINAMA SAM SE PLAŠILA DA SE TATA NE PREDOZIRA! Velika ispovest Lune Đogani - traume zbog roditelja I DANAS vuče! Anabela Atijas Anabela Atijas Anabela Atijas i Luna Đogani Anabela Atijas Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 6 / 6 AD

I sama je učestvovala u Zadruzi, iako je mrzela rijalitije zbog toga što su njeni roditelji učestvovali u njima. Prihvatila je poziv, ali nije ni slutila da će joj se život pretvoriti u pakao.

"Dete sam razvedenih roditelja, koji su se, između ostalog, rastali zbog treće osobe, pa sam uvek bila veliki protivnik toga. Nažalost, Slobu nisam gledala kao oženjenog muškarca, već onako kako se ponašao - slobodno! Zato nisam imala osećaj da radim nešto pogrešno. Ali realnost me je kao maljem lupila po glavi kada sam videla njegovu ženu Kiju Kockar na vratima Bele kuće. Tada je bilo kasno. Imala sam dve opcije - ili da se sklonim ili da Slobu uhvatim za ruku. Izabrala sam drugu, jer sam se plašila da neću moći sama da izdržim sve. Razlog za to nije bila velika ljubav, jer je među nama više vladala strast, već strah od samoće. Žao mi je što nisam razmišljala o posledicama, prvenstveno zbog sebe. Nikada više ne bih bila sa zauzetim muškarcem!", rekla je Luna, koja je otkrila i da se Kiji izvinila na finalu Zadruge 1, a u narednoj sezoni je upoznala i sadašnjeg supruga Marka Miljkovića s kojim je ostvarena u svakom smislu, a imaju i jednogodišnju ćerku Miju koju su na prvi rođendan krstili.