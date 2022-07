Zoran Marjanović stigao je u porodični dom u Borču.

"Kako ja da znam ko je ubio Jelenu. Nemam pojma šta će biti. Biće šta Bog bude rekao", rekao je Zoran Marjanović novinarima koji su ga čekali ispred kuće nakon što je Viši sud u Beogradu donio presudu u slučaju ubistva pjevačice Jelene Marjanović prema kojoj je Zoran osuđen na 40 godina zatvora.

Novinarka Kurira, Ljiljana Stanišić rekla je da je uspjela da na kratko razgovara sa Zoranom i da joj je on ispred kuće rekao da nije ubio Jelenu, ali da bi on lično presudio onome ko je to uradio.

