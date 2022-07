NEKO ĆE MORATI DA IDE ZA NJOM DA NE ZABORAVI DETE U KAFIĆU! Majin prijatelj o navodnoj trudnoći - "Mislim da za*ebava"

Marko Đedović otkriva šta mu je Maja Marinković rekla o vezi s Pecom i Aleksandri Subotić

Starleta Maja Marinković, koja je preotela muža Aleksandri Subotić, iznenadila je javnost navodima da je možda u drugom stanju.

Njen novi dečko Predrag Raspopović je poručio da "ako bude sin zvaće se Karađorđe", a celokupnu situaciju je sada prokomentarisao rijaliti učesnik i Majin prijatelj Marko Đedović.

"To mi je Majina omiljena izjava. Mislim da se z*jebavala. Nadam se da se šalila, jer je rano za takve stvari. Ona i Peca su se očigledno poznavali pre neko što su ušli u vezu, ali mislim da je rano i da treba da sačeka sa tim. Ja bih išao i trčao za detetom da ga ne zaboravi u kafiuću...", rekao je Marko i nastavio:

"Šalim se. Prosto Maja, kao Maja, mislim da je rano i da nije trenutak i vreme. Ta izjava je fenomenalna, ja sam je pitao: 'Crna Majo, kako to ovo pada na pamet?', ona kaže da joj razne gluposti padaju napamet. To je Maja, neko ko je jedinstven i nemaš u više kopija i izdanja. Maja je Maja. Svako ko se upušta sa Majom u nešto vrlo dobro zna, kao što mi nije žao ovih što ih je grebalo, nije mi žao ni što se upuste sa njom u tako neku stvar. Rekla mi je i sama da to nije preterano drugarstvo, koliko je bilo medijski eksponirano".