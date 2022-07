I DARVIN SE OGRADIO OD SVOJE TEORIJE! Vendi šokirala izjavama - Skupljaju sluz od mrtvaca u lavor i prodaju za 500 evra!

Vesna Vukelić Vendi objašnjavala o čemu se radi u njenoj prvoj knjizi.

Izvor: Kurir TV

Pevačica i voditeljka Vesna Vukelić Vendi objavila je dugo najavljivano književno delo i time se javnosti predstavila i kao pisac.

Ovo štivo je po svom žanru roman, koji ima 460 strana, a Vendi tvrdi da je baziran na istini i da se u njemu "razotkrivaju zamke sila tame i dešavanja u njihovom sudaru s pravoslavljem".

"Tema nije poželjna današnjoj završnici kreiranja svesti naroda iz prošlosti, a kada to kažem mislim na dalju istoriju koja seže i do 500 godina unazad. Planetarno smo učeni da bog, kralj, odnosno vlast i dom čine život blagorodnim, a kada se uvede globalistički način razmišljanja da je čovek nastao slučajnim procesima iz neke pračorbe, onda dolazimo u situaciju da savremeni čovek živi u svedozvoljenosti. Čovek je klesan, bombardovan od vremena industrijske revolucije, onda je došao izmišljeni kapitalizam, a tu je i Darvin koji se sam ogradio od svoje teorije. Kada imamo tu vrstu laži da čovek može da živi kako hoće, to je čitav proces šminkanja u kome lažne sile zla određuju svoj posao i ljudi učestvuju masovno u korišćenju tih sila, a to su okultizam ili magija", rekla je Vendi.

Vukelićeva kaže da je okosnica u njenom romanu upravo na magiji koja ruši porodice:

"Akcenat u knjizi je na okultizmu koji ruši porodice, čoveka, gde se zatvaraju kuće. Jedna zla žena putem magije ruši sve pred sobom, a to se dešava u sistemu i porodicama koje su priznale svedozvoljenost. Radnja se odvija kod nas jer prvenstveno razmišljam o našem podneblju. Kroz roman se bavim veštičjim društvom koje sebe naziva "savet za bezbednost". Taj savet može da pošalje bolest ili smrt, to je demonski savez", objašnjava Vesna, i dodaje da njihovih pristalica ima i u medijima, da se slobodno pojavljuju i da su povezani i sa šou-biznis scenom.

"Pripadnika ovog društva ima u javnom životu, jako se kriju, i trebalo mi je mnogo vremena da sve to otkrijem, ali nisu svi članovi otkriveni. Za knjigu mi je bilo dovoljno ovo što znam. Ponavljam, slobodno se pojavljuju u medijima, a indirektno imaju veze i s estradom".

Vukelićeva otkriva i skandalozna saznanja koja su detaljno opisana u knjizi uz pomoć čega ovo društvo havariše i uništava ljude i porodice:

"One prilaze žrtvi i polako i temeljno je havarišu, a za to mogu da imaju ličnu potrebu ili ih plaća naručilac. Oni koriste mrtvozorne stvari, recimo, kaput od mrtvaka. Tu je i mrtvačka voda sluz iz pokojnika koja se skuplja u lavoru u mrtvačnici. Imaju ljude koji im to skupljaju, a cena mrtvačke vode je od 300 do 500 evra i zavisi od toga kako je neko umro".