KAD SAM SE RODIO, BILI SU RAZVEDENI DRUGI PUT: Biković progovorio o roditeljima - "Ma, oni su crtani film"

Glumac Miloš Biković gostovao je u jednoj emisiji na hrvatskoj televiziji, gde je, između ostalog, govorio i o svojoj porodici.

Miloš je otkrio da su se njegovi roditelji dva puta venčali i razveli.

"Ma oni su crtani film! Ja kada sam se rodio oni su već bili razvedeni drugi put, tako da nisam ništa 'doživljavao', samo sam se našao u tome. Oni su se zaista iskreno voleli, ali nisu znali jedno sa drugim, to je činjenica", rekao je glumac i dodao:

"To je sve bila lekcija za mene, da čovek mora da postoji sa tom osobom koju voli, da je to projekat, da je to rad na tome, odricanje i da čovek mora da se odrekne jednog dela sebe da bi mogao da započnje nešto sa nekim drugim".

Na pitanje voditeljke da li on ima osobu u životu s kojom je spreman na takav korak, Biković je rekao:

"Mislim da ću odgovor na to pitanje imati onog trenutka kada mi se to desi".

Biković je nedavno završio i radove na kući na imanju koje je nedavno kupio, a koje se nalazi u neposrednoj blizini manastira u kojem je njegov rođeni brat monah.

