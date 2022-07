GOLOGUZA TEA ZA 40.000 LAJKOVA! Kukala da je niko neće, pa okrenula leđa - isplivala brutalna fotka pevačice!

Tea Tairović u tangama!

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Pevačica Tea Tairović, koju su mediji zbog brda novca kojima je zasipaju posetioci njenih nastupa prozvali kraljicom bakšiša, objavila je na Instagramu sliku koja je za kratko vreme napravila pometnju.

Na slici se Tea sunča na ležaljci, tako da je njena zadnjica u prvom planu.

Sliku Tee Tairović u tangama je za kratko vreme lajkovalo njih 40.000, ali uprkos momcima koji joj se udvaraju na društvenim mrežama, pevačica je otkrila da "nema sreće u ljubavi".

"Udvarača ima. Nije to sad ništa vredno pomena. To je onako usput. Ja nemam vremena, niti se na jednom mestu puno zadržavam, samo udele komplimente i to je to. Moj ljubavni status je kao i uvek srednje žalostan. Niko me neće, a na meni sve puca", našalila se pevačica.

Pogledajte ovu, ali i ostale slike zgodne Tee Tairović: