KAD TEA ZAMIJEŠA LETE FLAŠE! Muškarci uzdišu, a bude i TUČE - Brus mi je zaštitni znak, a struk mora da bude otkriven!

Tea Tairović jedna je od najatraktivnijih pjevačica regiona, a prošle godine je dobila epitet "kraljice bakšiša".

Kad Tea Tairović "zamiješa" na nastupu muškarci uzdišu, a nekada dođe i do tuče!

"Nastupala sam u jednom gradu i u toku je bila žestoka tuča. Letjele su čase, flaše, sve što je moglo u tom trenutku. Krenula sam da bježim, sakrila sam se iza gitariste i nastavila da pjevam. Imala sam sreću što me je gitarista sačuvao. Moram u takvim situacijama da nastavim da pjevam kao da se ništa nije desilo. Samo na taj način može potresna situacija da se smiri", rekla je Tea koja je prokomentarisala i svoj provokativni modni izraz po kome je prepoznatljiva i koji je često na meti kritika.

"Svako vidi ono što želi da vidi, ako vide samo otkrivene djelove mog tijela, a ne pokrivene, to je onda njihov problem. Ja zračim nekom energijom i šta god da obučem iritiraće one koji me gledaju, ali to je do njih. Brusthalter je definitivno moj zaštitni znak, a najbitnije je da mi se vidi struk i da on bude otkriven, jer ako mi je struk pokriven, izgledam kao karakondžula", rekla je ona i progovorila o ljubavi:

"Sve su me ljubavi razočarale, jer da nisu, trajale bi i danas. Kada ostavljam trudim se da bude civilizovano i da nikoga ne oštetim. Oprostila sam čak i prevaru, ali opet sam bila prevarena, a prevarila sam i ja".

Pošto na njenom albumu ima nekoliko stranih obrada, Tea je rekla da su sve pjesme plaćene, ali se dotakla i skandala između Milice Pavlović i Ane Nikolić i rekla kako bi ona riješila cio slučaj.

"Ne znam šta bih rekla o toj situaciji, ali na Miličinom mjestu bih stvar riješila na sudu, nema tu plakanja, kukanja i raspravljanja, već samo sud! Svoje obrade sam uredno platila jer je sistem autorskih prava danas tako sređen da je kupiti pjesmu isto kao da kupuješ stan ili kola", rekla je Tea.

Iako pjeva o Dubaiju, folkerka je priznala da još nije posjetila ovu atraktivnu destinaciju, pa ne zna da li ovaj grad može da zamijeni Beograd.

"Iako pjevam da idem u Dubai, ja još nisam bila tamo. Ne znam da li bi mogao da mi zamijeni Beograd, ali planiram da tamo otputujem u septembru", otkrila je Tea Taitović.

