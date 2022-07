Voditeljka Jovana Jermić prokomentarisala je skandal o kom svi bruje, a to je da je Maja Marinković smuvala muža svoje sad već bivše drugarice Aleksandre Subotić.

Izvor: Instagram/printscreen/sandrasuboticss/kurir tv/printscreen

Nakon skandaloznog snimka koji je isplivao u jasvnot, Maja je priznala vezu sa oženjenim Predragom Pecom Raspopovićem, a Aleksandra Subotić se šokirana u suzama obratila javnosti putem društvenih mreža.

Sada se ovim povodom oglasila i voditeljka Jovana Jeremić koja je iznela svoj stav povodom cele situacije.

"Ono što sam htela da kažem je da je mene frapirala vest da je Maja Marinković ćapila muža Aleksandri Subotić i ja to moram da prokomentarišem. Ona pesma 'Drugarice, prokletnice, šta učini ti' ili 'Ne znam šta misli devojka ta, kako je mogla biti tako zla, neću da čujem za njega i nju, moju bivšu drugaricu. Znam da ste bile ko nokat i prst, mora će sama da nosi svoj krst. Al nije ni on bolji od nje, od te male glupače'", rekla je Jovana i dodala:

Vidi opis FRAPIRALA ME JE VEST DA JE ĆAPILA DRUGARICI MUŽA! Jovana Jeremić o skandaloznoj PREVARI - "Maja je pala u mojim očima" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Paparazzo lov / DNK Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Paparazzo lov / DNK Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Paparazzo lov / DNK Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Paparazzo lov / DNK Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Paparazzo lov / DNK Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Paparazzo lov / DNK Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Paparazzo lov / DNK Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Paparazzo lov / DNK Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Paparazzo lov / DNK Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Paparazzo lov / DNK Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Paparazzo lov / DNK Br. slika: 11 11 / 11

"Prema tome, koliko je kriva Maja Marinković, koja je po mom mišljenju ispala jako nemoralna u ovoj situaciji, toliko je kriv i partner Aleksandre Subotić koji je zapravo i učinio da se njegova žena oseća toliko loše, koji je pristao da bude sa njenom najboljom drugaricom. Tako da odgovornost ne pada samo na Maju Marinković, već i na tog famoznog Pecu Raspopovića. Za mene su oboje krivi. A to što kažu 'karma je ku*ka. Pa Aleksandra je ćapila muža svoje majke', to je bilo pa prošlo. Komentarišem ono što je sada, a to je da je Maja Marinković učinila jednu stvar zbog koje je pala u mojim očima. Ja ne trpim nemoralnost i ne volim to švalerisanje. Maja je mnogo lepa devojka i ja je baš gotivim, ali me je negativno iznenadila ovim postupkom, jer to ipak pokazuje njen karakter - da nije principijalna i moralna osoba".

Vidi opis FRAPIRALA ME JE VEST DA JE ĆAPILA DRUGARICI MUŽA! Jovana Jeremić o skandaloznoj PREVARI - "Maja je pala u mojim očima" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / jovanajeremic Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Instagram / jovanajeremic Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: ATA IMAGES/Mateja Stanisavljević Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: ATA IMAGES/Mateja Stanisavljević Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: ATA IMAGES/Mateja Stanisavljević Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: ATA IMAGES/Mateja Stanisavljević Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: ATA IMAGES/Mateja Stanisavljević Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: ATA IMAGES/Mateja Stanisavljević Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: ATA IMAGES/Mateja Stanisavljević Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: ATA IMAGES/Mateja Stanisavljević Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: ATA IMAGES/Mateja Stanisavljević Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: ATA IMAGES/Mateja Stanisavljević Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Instagram/jeremicjovana Br. slika: 13 13 / 13

Jovana je otkrila i svoja tri osnovna kodeksa kojima se ona vodi u životu:

"Prvo pravilo - nikada ne veram. Drugo pravilo - nikada nikome nisam švalerka. Treće pravilo - nikada nisam ukrala dečka svojoj drugarici. Meni su ti muškarci zabranjena priča, zabranjena zona. Njih špijuniram i mojim drugaricama javljam kada rade nedozvoljene stvari".

Jovana Jeremić nedavno je javnosti pokazala i svog novog izabranika, dok je Maja zvanično potvrdila vezu sa Pecom i objavila snimak iz Crne Gore gde trenutno uživaju!