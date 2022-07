"MAJA JE SKOČILA NA PECU ZBOG MILJANE KULIĆ" - Marinkovićeva otkrila zašto se vratila u Beograd! Sandra otputovala u CG!

Maja Marinković nakon što je priznala da je u vezi s nevjenčanim suprugom sada već svoje bivše drugarice Aleksandre Subotić, otputovala je s njim na ljetovanje u Crnu Goru.

Izvor: Instagram/majaamarinkovic

Maja se na Instagarmu redovno oglašavala s crnogorskog primorja, a sada je otkriveno i da je Aleksandra otputovala tamo i to kod Pecinih prijatelja, te da se Marinkovićeva vratila u Beograd.

Kako su mediji ranije pisali Peca Raspopović je navodno putem poruka muvao i bivšu rijaliti učesnicu Miljanu Kulić, zbog čega je Maja navodno "pobjegla" iz Crne Gore nakon žestoke svađe s njim.

"Maja i Peca su ušli u klinč zbog Miljane Kulić. Maja je njega napala kada su one prepiske izašle na portalu, poruke, ili šta li je već... Ne znam da li je to bila ozbiljna rasprava, ali poznavajući nju, nije joj bilo pravo. Skočila je na Pecu, odmah ga je napala, jer je htjela da vidi o čemu se radi, da li joj je stvarno pisao ili je u pitanju sprdnja. Nije ona ni vjerovala u to, ali je htjela da provjeri da li se Peca dopisuje sa nekim drugim djevojkama i tako je nastao haos", rekao je izvor, ali ubrzo se oglasila Maja i sve demantova te otkrila pravi razlog povratka u Beograd.

"Ne, ne, loše ste čuli. Mi smo zajedno i sve je u najboljem redu. Ja sam došla u Beograd na dva dana, samo da bih ispoštovala rođendan svoje najbolje drugarice i odmah se vraćam dolje, tako da, nažalost velikim dušebrižnicima, to je dezinformacija", istakla je Maja i otkrila da li se plaši da će je Peca prevariti.

"To su smiješne priče. Ja sam sigurna u sebe, uopšte ne razmišljam u tom smjeru. Nama je toliko lijepo, da nema nikakve potrebe za tim", zaključuje Maja.

Nakon što je otac Aleksandre Subotić, Karađorđe objavio na društvenim mrežama kako njen i Pecin sin više neće nositi prezime Raspopović, već Subotić, Peca je se odmah oglasio i poručio da će da traži DNK test.

Ovako su Maja i Peca uživali na moru!