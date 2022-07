ZA NJU SU PRIČALI DA JE MUŠKARAC I DA IMA DRVENU NOGU: Mira Kosovka progovorila o muževima - "Da budem toliko glupa..."

Pevačica otkrila šta sebi nikada neće oprostiti.

Izvor: YouTube/ RTV Pink Official

Pevačica Mira Kosovka je harala domaćom muzičkom scenom osamdesetih i devedestih godina. Nakon tragedija u kojoj je izgubila majku, posle i brata, preselila se u Australiju.

Kosovka je svojevremeno otkrila da su slušaoci na početku karijere, zbog njenog dubokog glasa, mislili da je muško.

Sada je, gostujući u emisiji Sanje Marinković otkrila svoja iskustva s muškarcima.

"Ja sebi nikada neću oprostiti izbor svojih muževa. Ne razumem da je neko toliko slep pored očiju, ali nek su živi i zdravi. To dvoje prijavljenih, da ne kažem venčanih", rekla je pevačica i dodala:

"Oprostila sam sebi mnogo toga, jer nisu bile velike stvari. Ali te muževe nisam, jer sam sa mnogo ljubavi ulazila u te odnose, i prvi put sam bila slepa i glupa, pa drugi put, pa treći put... Pomislila sam da sam toliko glupa i rekla sebi da neću više da se udajem".

Mira je ranije govorila o glasinama da je "bila muško".

"Proglasili su me muškarcem koji se operisao da bude žena. Kada sam tek počinjala. Zbog toga što imam specifičnu boju glasa. Te imam drvenu nogu jer ne nosim kratke suknje. Gledalac me je jednom kod Minimaksa uživo pitao da li sam bila muško, a ja podignem vrat i kažem, vidi mi vrat, kako su me lepo izoperisali. Posle me nikada nisu prozivali", rekla je Mira i prisetila se perioda kada se aktivno bavila muzikom, ali i tukla muzičare!

"Muškarci nisu uzdisali za mnom, jer sam ja uvek imala jak stav. Nisam tukla pevače, ali muzičare jesam. Jednog sam prebila ko vola. Udvarao mi se, a onda je počeo da me sabotira. Na ozvučenje me namesti, kako god krenem na mikrofon pištanje. Nosila sam štikle tanke. Kad sam ga zgazila, nije znao gde se nalazi".